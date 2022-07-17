足球熱話｜盧卡古向國際米蘭表忠爆響口　杜慈婉轉回應回歸可能性

「別了依然相信，以後有緣再聚」，盧卡古暫別國際米蘭一個球季，以借將身份回歸英雄地。高價回巢沒有好結果，原來米蘭才是他真正的家，即使大家心知肚明，知道這或許是個錯誤，但這名比利時球星卻宣之於口。



盧卡古（Romelu Lukaku）上季高價回歸車路士，短短數月便透露過得不高興，「扭計」半年，終於在季尾離開史丹福橋，不惜減薪以借將身份重返國際米蘭。回歸英雄地，感覺賓至如歸，再三「賣口乖」，表示今次重返米蘭就如「返屋企」一樣高興。

盧卡古借莎士比亞詩句向國米告白 「勿誤會我虛情假意」

盧卡古與國際米蘭班主張康揚合照。（國米Twitter截圖）

重投車路士卻失敗收場，外界難免認為這是錯誤的決定，但「真嘢唔好講」，大家明白就好。盧卡古日前出席國際米蘭新球衣發布會時，卻將心裏一句說出來，「這（離開國米）是一個錯誤。」

浪子回頭金不換，回歸車路士，盧卡古才知道國際米蘭的重要性，「當我返回英格蘭時，我才知道國際米蘭在世界上有多重要，球會正在進步，球員們在更衣室﹑練習的一舉一動也能看到，我掛念這種感覺。」

與盧卡古之間的一條刺 杜慈被爆私下以玩笑還擊

盧卡古如願回歸國際米蘭笑開懷 中國班主親自總部歡迎

盧卡古坦言離開國米是個錯誤。（資料圖片／Getty Images）

盧卡古外借國際米蘭猶如回家，還有機會再披車路士球衣嗎？車路士主帥杜慈婉轉回應，「他（盧卡古）正在外借，當然有機會回歸，但我們與班主早前決定讓他離隊，這是他的意願。」

盧卡古再披國際米蘭球衣，無比興奮。（Getty Images）

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