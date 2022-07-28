英超季前賽｜利物浦再吞敗一球飲恨　高普：兩星期內要提升狀態

撰文：趙子晉
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利物浦季前熱身賽再吞敗，作客一球不敵奧地利的薩爾斯堡。新球季迫在眉睫，今周六晚將與曼城爭奪社區盾，主帥高普賽後坦言球隊未準備好。意想不到的是，利物浦今仗落敗，曼聯球迷又是高興的一方，卻不是為了戰果。

利物浦在奧地利的訓練營，與當地勁旅薩爾斯堡對壘。新兵達雲紐尼斯﹑沙拿及法明奴等主力先後上陣，可惜最終以一球落敗，繼早前在泰國對曼聯後再吞一敗。

距離英超開鑼不足兩星期，本周六就是社區盾。面對新球季漫長的挑戰，主帥高普賽後直言球隊狀態有待改善，「球員們感覺很疲倦，他們根本不能展示自己最佳的一面。球季即將開始，我們不能坐視不理，我們需要盡快解決這問題。我固然希望鬥曼城時，球隊已在最佳狀態，幸好曼城也與我們有同一問題，我們希望球隊在兩星期內趕快提升。」

沙拿下半場上陣，惟未能助利物浦平反敗局。（Getty Images）

利物浦在熱身賽落敗，一眾「曼迷」卻興奮無比，並非因為戰果，而是因為薩爾斯堡的入球功臣積斯高（Benjamin Sesko）。

C朗求去，年僅19歲的積斯高盛傳是曼聯的目標人物之一，這名年青前鋒今仗盡顯功架。薩爾斯堡一次反擊，這名斯洛文尼亞新星在中圈附近以速度力壓干拿迪，再與隊友撞牆配合，禁區內輕鬆建功，上半場31分鐘一箭定江山。

積斯高一箭定江山，迅速俘虜曼迷的心。（Getty Images）

除了入球，積斯高亦大騷腳法，在邊線附近面對兩名利物浦球員包夾，積斯高使出「施丹轉身」擺脫對手，再揚長而去。積斯高極速俘虜「曼迷」的心，紛紛在網上起哄，呼籲曼聯盡快買入這名斯洛文尼亞新星，直言他集身材﹑力量及技術於一身。

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