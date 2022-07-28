英超開鑼︱22/23球季比賽足球充滿集體回憶 復刻30年前初代版本
撰文：吳慕兒
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英超新球季開鑼在即，2022/23球季採用的比賽足球Nike Flight 2022，與對上兩季為同一型號，皮球上的花紋和配色卻大有不同。
英超創立30周年，今季比賽用的足球復刻1992年由另一品牌Mitre提供的元祖官方足球Mitre Pro Max用色和花紋——白底配黑字，再加上藍紅雙色綑邊的金色十字花紋設計。
這個版本使用的AerowSculpt 技術與2020/21及2021/22兩季相同，被指是「足球空氣動力學的革命」，在空中飛行期間的路線較2018年推出的版本Nike Merlin穩定，減少晃動及難以預測的飛行路線，務求做到「想個波去邊度，就去邊度」。
比起科技，Nike Flight 2022帶來更多的是集體回憶。配色跟英超創立頭三季使用的Mitre Pro Max相同，相信會令不少老球迷回憶返晒嚟。
Nike Flight 2022英超比賽用足球7月15日起在英國有售，價格為125英鎊（約1183港元），香港Nike官網暫時未見有售，只有同花紋的「平民版」PREMIER LEAGUE ACADEMY，售價為199港元。
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