英超開鑼︱22/23球季比賽足球充滿集體回憶　復刻30年前初代版本

英超新球季開鑼在即，2022/23球季採用的比賽足球Nike Flight 2022，與對上兩季為同一型號，皮球上的花紋和配色卻大有不同。

英超創立30周年，今季比賽用的足球復刻1992年由另一品牌Mitre提供的元祖官方足球Mitre Pro Max用色和花紋——白底配黑字，再加上藍紅雙色綑邊的金色十字花紋設計。



2022/23球季英超比賽足球Nike Flight 2022。 （Getty Images）

這個版本使用的AerowSculpt 技術與2020/21及2021/22兩季相同，被指是「足球空氣動力學的革命」，在空中飛行期間的路線較2018年推出的版本Nike Merlin穩定，減少晃動及難以預測的飛行路線，務求做到「想個波去邊度，就去邊度」。

比起科技，Nike Flight 2022帶來更多的是集體回憶。配色跟英超創立頭三季使用的Mitre Pro Max相同，相信會令不少老球迷回憶返晒嚟。

1992至1995年英超創立頭三季比賽足球Mitre Pro Max，2022/23的版本向它致敬。（Getty Images）

Nike Flight 2022英超比賽用足球7月15日起在英國有售，價格為125英鎊（約1183港元），香港Nike官網暫時未見有售，只有同花紋的「平民版」PREMIER LEAGUE ACADEMY，售價為199港元。