足球熱話｜阿仙奴經典鋼門與鄰居爭執　用電鋸毀人家車房受查

阿仙奴一代門將、德國前國腳列文，用一雙手守護球隊大門。退役之後，守護家園，要工具輔助。

德國報章《圖片報》（Bild）報道，列文捲入一宗鄰里糾紛，源於他不滿鄰居的車房擋住湖景。或許言語已無力量，列文據報帶同電鋸，親自動手。



報道指列文的家位於施坦貝格湖（Lake Starnberg），在德國南部慕尼黑附近，2007年時以大約500萬歐元購入，當時他正效力阿仙奴。

德國《圖片報》報道列文處理鄰里關係的方法。（網頁截圖）

列文與鄰居的關係多年來只屬一般，近日有鄰居建造新車房，惹來列文不滿。他認為車房位置的土地屬於他，並阻擋了其居所的視線，湖景被擋。解決問題，列文竟帶同電鋸毀掉車房，結果鋸斷了幾條橫樑。

守護家門前美景，列文動真格。（Getty Images）

報道續指，列文出手之前，嘗試關掉鄰居的閉路電視，避免東窗事發但失敗。屋主全程觀看直播，目睹列文在暴怒中亂砍，造成相當損失，於是報警求助。當地警方事後登門，要求列文協助調查，並調查另有3宗毀壞案件，損失總額達1.01萬歐元，是否與列文有關。

阿仙奴不敗奪冠的球迷，列文守護後方，居功至偉。 （Getty Images）

52歲的列文是阿仙奴2003-04年英超賽季不敗奪冠的功臣，並助球隊打入06年歐聯決賽，可惜在決賽對巴塞隆拿，出迎時侵犯伊度奧，18分鐘便遭紅牌驅逐，球隊十人應戰下先開記錄，最後反負1:2。此外，他助多蒙特奪得德甲冠軍，國家隊亦有61頂喼帽，是 2002年日韓世界盃亞軍成員。