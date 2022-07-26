足球熱話︱尼馬疑再插水博十二碼 網民：已練到像條件反射︱有片
撰文：袁志浩
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效力巴黎聖日耳門的尼馬在日本友賽期間，疑似又插水搏得十二碼，惹來熱議。
法甲班霸巴黎聖日耳門正在日本備戰，先後跟川崎前鋒、浦和紅鑽及大阪飛腳踢熱身賽。PSG昨晚（25日）以6：2大勝大阪飛腳，其中翼鋒尼馬更梅開二度。
不過，尼馬的第一個入球卻惹來爭議。事關這位巴西球員在禁區內靠左位置推落底線，引來飛腳守衛三浦弦太包抄；尼馬一記假動作扣過對手，重心腳疑似被踢倒地，獲球證判十二碼。
從慢鏡所見，尼馬卻有插水之嫌。三浦弦太跟尼馬保持一定距離，左腳落地後也有嘗試縮走，即使跟尼馬有接觸，力度也十分輕微。只不過尼馬的反應十分大，他即時彈起，一邊大叫一邊碌地，狀甚痛苦。
有網民質疑尼馬的動作太過誇張，「這只是一場友賽，球隊也領先，有需要這樣做嗎？」也有人認為尼馬的插水「基因」已經入血，所做的只是條件反射所致。
尼馬最近被傳有機會離開PSG，他斷言否認，指自己仍希望留隊，「我跟球會仍有合約，球會也沒有叫我走。我不需要證明自己，只需要繼續享受足球。」
尼馬疑似插水片段由第28秒開始：
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