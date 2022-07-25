羽毛球︱中國石宇奇突獲提早兩個月解禁　參戰世錦賽資格受質疑

中國羽毛球男單二哥、世界排名第17的石宇奇原被內部禁賽至今年10月，但卻突然獲准提早兩個月解禁，參加下月舉行的世界錦標賽。外界除了關注中國羽協的解禁原因，同樣質疑其參賽資格。



石宇奇去年10月於湯姆斯盃4強鬥日本，他在失掉首局下，第二局大幅落後桃田賢斗5：20、只差一分就落敗時突然退賽。

石宇奇賽後笑言，「若我在20分退賽，技術上就還沒輸」，結果惹來外界批評。他再在微博發長文反擊網民，直言「賽場如戰場，就算落敗，也要對方贏得難受」，最終中國羽協認為其言論有損中國運動員「健康、向上」的形象，決定內部禁賽石宇奇1年。

石宇奇原先被禁賽至今年10月，但獲准提早在下月出戰世錦賽。（Getty Images）

今年世界羽毛球錦標賽於下月22至28日在日本東京舉行，中國羽協日前發表聲明，指收到世界羽聯的邀請名單，當中包括石宇奇，然而考慮各種因素後，決定接受邀請，同意他出席世錦賽。

「中國羽協、國家羽毛球隊在禁賽期間對石宇奇進行了認真嚴厲的批評教育，石宇奇本人也進行了深刻的反省，真正認識到了自己的錯誤。在訓練中認真刻苦，表現出渴望重新參賽，繼續為國爭光的強烈願望。」

有指中國隊希望石宇奇能帶領男單走出低潮。（Getty Images）

石宇奇今次獲提早兩個月解禁，有指是因為中國隊成績下滑有關。由於世界排名第7的諶龍預計即將退役，他已婉拒參與世錦賽；而新一輩男單球手趙俊鵬及陸光祖等又未能接班，中國隊自然希望在石宇奇帶領下，走出眼前困境。

不過，馬來西亞傳媒《新海峽時報》引述相關官員，質疑石宇奇的參賽資格。報道指，在世錦賽第一階段邀請期時，中國羽協曾拒絕石宇奇參賽；而根據世界羽聯規章，球手若在第一階段拒絕或未確認資格，便不能再度參賽。

該名官員認為世界羽聯開了壞先例，「我不明白世界羽聯怎麼會允許這種事情發生？雖然我認為像石宇奇這樣有名氣的球手參賽，對羽毛球運動有好處，但我不認為這是一件正確的事情。」