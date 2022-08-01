曼聯季前賽｜兩大新兵獲好評　艾歷臣願踢8號位　讚更衣室氣氛好

在周日曼聯與華歷簡奴踢成1：1的季前賽中，中堅利辛度馬天尼斯及中場基斯甸艾歷臣兩位新兵齊齊正選，獲得好評。



艾歷臣在上周六對馬德里體育會時後備入替，踢了20分鐘左右，到周日對華歷簡奴正選披甲，到61分鐘被美治比換走。他說：「我與球隊不是一起操練了很多課，這是很明顯的，他們去了季前賽之旅，但我在這場比賽獲得一些上陣時間，感覺不錯，十分新鮮。球隊感覺幾好，而在更衣室的氣氛都非常好。」

艾歷臣表示首次主場出戰，感覺特別。（Getty Images）

艾歷臣今場經常墮後，而非純粹踢進攻中場，他說：「首先，你要去踢領隊安排的位置，他制定好團隊排陣，你就要嘗試從此開始。明顯地，不同比賽會遇上不同的情況，但目標是一致的，就是要盡可能更多地參與比賽，不管你是踢10號位、8號位還是其他位置。」

雲迪碧克與艾歷臣一齊踢正選，表現較失色。（Getty Images）

艾歷臣在上半場有次具威脅的埋門，鍾達希的射門被擋出後，艾歷臣在娥眉月頂起右腳一射，僅柱邊出界。他說：「完成季前賽的感覺總是很好，現在是真正球季的開始，踢到季前賽的最後一場比賽真是很好，找到感覺，重拾狀態，最重要的是為新球季的第一場比賽做好心理準備。」

「明顯地，我只是加盟了曼聯一段很短的時間，但跟其他一隊球員在一起，感覺總是很好。在季前賽結束後，感覺很好，我希望可以繼續保持下去，由新球季對白禮頓開始，希望會是一個好開始。」

利辛度馬天尼斯正選上陣踢左中堅。（Getty Images）

至於阿根廷守將馬天尼斯就擔任左中堅，與華拉尼拍檔。曼聯領隊坦赫格賽後說：「他跟華拉尼拍檔非常好，他們表現穩定，我是很高興見到的。其實問題是在於如何融入球隊，我認為他能夠很好地融入球隊。」馬天尼斯踢到61分鐘被換走，由艾歷拜利入替。

今仗打正選的門將湯希頓亦對新隊友讚不絕口，他說：「我喜歡跟馬天尼斯踢波，他會成為球會的頂級球員。看看他帶來的，他怎樣利用身體、機動性、用波及個性，我覺得他可以為球隊帶來很大幫助。」

英國《曼徹斯特晚報》的球員評分中，馬天尼斯獲並列全隊最高的7分，讚他看管法卡奧的表現，認為他有力威脅域陀連迪洛夫的位置；至於艾歷臣就得6分，亦讚他與前線隊友有合理的理解。

加拿祖在左路很活躍，獲得好評。（Getty Images）

另一位搶鏡的球員是左翼小將加拿祖，他在左路的突破頗有威脅，《曼徹斯特晚報》也給他7分，認為他的表現令觀眾興奮，可以加快曼聯的進攻節奏。至於最令人失望的是右翼鍾達希，他基本上是進攻的黑洞，《曼徹斯特晚報》給他全隊最低的3分。