轉會情報｜球迷轉載C朗消息竟獲本尊回應　指傳媒作新聞吸引眼球

C朗拿度公開回應轉會傳聞！他不是透過曼聯或經理人發聲明，而是在社交網站回應一位球迷轉載的轉會消息，這位曼聯球星以葡萄牙文留言，表示傳媒為求吸引眼球不惜講大話，並叫球迷等待，總會等到正確的消息。



盛傳C朗要求離開曼聯的消息傳得沸沸揚揚，有個自稱C朗球迷的Instagram帳戶「cristianoronaldoish」發文，轉載一段C朗的轉會消息，指文迪斯告訴曼聯，C朗堅持離隊，但文迪斯的談判並不樂觀，費格遜已經干預，而曼聯堅持C朗是非賣品。

球迷在社交網站講C朗的消息，十分平常，每天不知有成千上萬名的球迷做這件事，但這次最特別的是，C朗竟然回應這則傳聞。雖然「cristianoronaldoish」以英文發文，但C朗以葡文留言：「這是不可能沒有一天不談論我，除非傳媒不想賺錢。他們很清楚，如果不講大話，就不能吸引人們的注意。繼續前進吧，總有一天你會收到正確的消息。」

C朗周二返抵卡靈頓訓練基地，經理人文迪斯與他同行。（Twitter）

一個球迷出PO竟獲本尊回應，簡直令人驚喜！這則C朗回應獲得逾千個讚好，還有超過250個回覆。