英超｜坦赫格首開腔談C朗提早離開 「我不能容忍這個行為」
撰文：趙子晉
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曼聯主帥坦赫格上任後，銳意改善隊中紀律問題。C朗拿度早前對華歷簡奴一仗熱身賽中，未完場已走人，但曼聯方面似乎未有懲罰，坦帥日前首度就事件開腔，直言行為是「不可接受」。
C朗拿度終於歸隊，但爭議持續。這名37歲的曼聯老大哥，早前對華歷簡奴的熱身賽僅戰半場，其後未完場已被影到在奧脫福外的停車場，提早收工。英媒指曼聯內部對C朗的行徑感不滿，卻未有作出任何懲罰。
坦赫格一向軍紀嚴明，連食飯也要求一齊食，怎能容忍有球員逕自先走。坦帥向荷蘭《每日匯報》首度透露對事件的看法，「我當然不能容忍這個（先離開）情況，對任何人而言也是不可接受，我們是一個團隊，必須要留到最後。」
C朗因個人及家庭理由，缺席泰國及澳洲的熱身賽，多次傳出坦赫格已制定沒有C朗的戰術，加上今季回歸的安東尼馬迪爾有好表現，似乎沒有C朗也不是世界末日。
坦赫格日前接受《天空體育》訪問時，表明C朗必然佔隊中的一席位，但他需要以行動證明，「我認為C朗能夠融入球隊的踢法，他是個頂級的球員，他過往多次證明自己。如今他才剛剛開季，需要時間提升至比賽狀態，外界經常以現時的表現作出評論，他和球隊也需要再次證明自己。」
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