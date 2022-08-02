01球評︱輸打贏要的「勝利球王」　C朗拿度還值得大家尊敬嗎？

葡萄牙巨星C朗拿度，足球生涯贏盡各大錦標，刷新大量入球紀錄。他的名字幾乎與成功掛勾，或許一路走來予取予攜，當獎盃來得太輕易，便視之為理所當然。

上季36歲的他重返曼聯，頗有與紅魔鬼「共患難」的味道，然而一季之後，球隊戰績不似預期，失落歐聯資格，C朗不止要求離隊，暑假後還以「家事」為由遲遲未歸隊報到。球場內外均有欠專業精神，已不再是小朋友的學習對象。



上季C朗重返曼聯，無論是球會股價還是紅魔球迷都興奮了好一陣子。（Getty Images）

C朗拿度的球技和實力毋庸置疑，強大鬥心和對勝利的執着，均是他長年身處球壇頂峰的原因。母會士砵亭出道，被雲格看中幾乎加盟阿仙奴，友賽曼聯踢完上半場已令奧沙苦不堪言，時任領隊費格遜見狀立即快手搶人。他在費Sir耐心教導下，由一個盤扭過多、踢法華而不實的小伙子，搖身變為人見人怕的超級前鋒，與曼聯譜寫出「92一代」後另一高峰，6年內3奪英超，也一圓費Sir再次贏得歐聯心願。

當他發現奧脫福的舞台還不夠高，2009年轉投皇家馬德里，成為銀河艦隊中最耀眼的一顆明星。他以征服世界的表現，在西甲與美斯互相輝映，為皇馬4奪歐聯冠軍，加上兩次西甲錦標，年輕、英俊、成功的C朗拿度，成為全球大小朋友的偶像，無論是否足球迷也會知道他的名字。事事順境的時候，一切來得輕易，習慣垂手可得之際，冷不提防危機已悄然來臨。

2017/18球季C朗在皇馬第四度贏得歐聯，連同在曼聯的一次生涯五奪錦標，意氣風發高舉五指。（Getty Images）

皇馬是一支極度精於計算的球隊，當巴塞仍為美斯開出天價人工、繼而強行留人時，2018年夏天斷然跟C朗斷捨離，將已屆33歲的他賣到祖雲達斯。皇馬收獲1億歐元轉會費，較他們向曼聯買入時還要高出600萬歐元。

這宗4年前的交易，如今看來，成為C朗事業分水嶺。在祖記，意甲冠軍是「最低消費」，老婦人入手C朗，自然希望力爭歐聯。結果他來投後，第一季8強出局，之後兩季16強止步，2020/21球季16強次回合對波圖一戰，作為人牆一員的C朗更在對手射罰球時轉身避波間接導致失球，祖記最終正是因為這記作客入球飲恨，在意大利備受批評。即使維持高入球量，這個時候的C朗已不再是免受批評、做什麼也不會錯的無敵模式，開始步下神壇。

2020/21球季歐聯16強次回合戰至加時，波圖球員奧利華拉罰球入網踢祖雲達斯出局，當時C朗轉身避波受猛烈批評。（網上圖片）

祖雲達斯也不是省油的燈，眼見疫情導致球會收入重創，C朗加盟後戰績提升不似預期，2021年夏天果斷斬纜止蝕。C朗周薪高達50萬英鎊，有能力負擔而又願意接收的球會寥寥無幾，曼聯原本似乎不在緋聞名單，突然傳出曼城有意收購後，紅魔鬼突然煞有介事，想盡辦法要從曼徹斯特的另一方將他搶回來。

之後的故事，大家都知道了：曼聯將預算花在C朗身上，領隊蘇斯克查想要的防守中場無影，球隊戰績差勁，蘇B捱至11月中被炒。當然C朗也有他的作用，身為老大哥，他用入球和表現安定軍心，問題是，每當球隊遇上逆境時他在做什麼？C朗不止一次在球場上發脾氣，離開球場時屢次直入更衣室，沒有向球迷道謝。

C朗代表葡萄牙時，曾兩度怒擲隊長臂章。（影片截圖）

近年他失控次數愈來愈多，情況亦愈來愈嚴重。2021年3月葡萄牙在世界盃外圍賽對塞爾維亞，完場前C朗的入球被推翻後，憤怒得將隊長臂章大力擲到草地上。這次並非個別事件，數月後的2020歐國盃16強葡萄牙0：1不敵比利時後，他步離球場時再次將隊長臂章掉在地上再用腳踢走。輸波心情不佳可以理解，然而勝負兵家常事，勝不驕、敗不餒才是體育精神所在，C朗的行為實在有欠運動家應有風度，也對葡萄牙國家隊和自己的隊長身份有欠尊重。

回到曼聯一季，他攻入18個聯賽入球，的確有功，球隊在英超聯賽僅排名第六，失落歐聯是全隊要承受的結果。C朗不屑降格踢歐霸，拒絕與球隊共患難要求離隊，是他以個人目標為先，即使如此也只是自私一點，沒有問題。可是當假期結束，他以「家事」為由遲遲不歸隊，錯過季前訓練、在泰國對利物浦、澳洲3場熱身賽之旅以及友賽作客馬體會，便是缺乏專業精神了。

曼聯友賽華歷簡奴，C朗似是不滿領隊坦赫格的指示。（Getty Images）

37歲的C朗習慣風光，沒有看清現實狀況。他的身體質素和能力依然超卓，只是在這個年紀，就算有重大宣傳效益，人工方面實在高得不合理。他的經理人四出走訪各大豪門，車路士、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、拿玻里和馬體會全數說不，馬體會球迷甚至發起連串行動阻止球會引入C朗。曾經呼風喚雨的足球天王，不再受萬人擁戴，如今已淪為過街老鼠而不自知。

周日（31日）曼聯終於等到他首度在季前熱身賽上陣，結果？踢完上半場被調離陣，領隊坦赫格講解時C朗攤大雙手，表露不滿。之後比賽未完場，他已被拍到獨自離開奧脫福。他的心顯然已不在曼聯，如果今季勉強留下來，或反成球隊更衣室一枚計時炸彈。身為一代球王，他被自己昔日的成功所絆倒——自視過高，總是以自己需要高於球隊，一而再，再而三的輸打贏要行為，看着也令人累。