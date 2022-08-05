英超｜坦赫格首戰未開波已頭痕　馬迪爾有傷勢錯過揭幕戰

坦赫格接掌曼聯後首場正式賽事，周日（7日）英超主場鬥白禮頓。未開波，先有麻煩事，熱身賽表現不俗的前鋒安東尼馬迪爾有傷，無緣揭幕戰披甲，坦帥或許需要以C朗拿度掛帥。



新一季英超今晚深夜開鑼，由新帥坦赫格領軍的曼聯，周日將於奧脫福主場鬥白禮頓，豈料未開波已遇到挑戰。

曼聯老大哥C朗拿度因個人及家庭理由，缺席泰國及澳洲的熱身賽，回歸的安東尼馬迪爾一直擔任正前鋒，更交出不錯的表現，熱身賽連續3仗有士哥，獲得坦赫格的信任。不過，早前對馬德里體育會一仗，馬迪爾按住大腿離場，體育媒體《The Athletic》透露，這名法國前鋒大腿有輕傷，將錯過周日的揭幕戰，希望對賓福特一仗趕及復出。

坦赫格首開腔談C朗提早離開 「我不能容忍這個行為」

馬迪爾在坦赫格治下獲不少機會，可惜如今因傷可能錯過揭幕戰。（Getty Images）

曼聯前線選擇不多，如今馬迪爾未能披甲，坦赫格就只好以C朗拿度掛帥。這名37歲的葡萄牙球星在上周日對華歷簡奴才首度披甲，僅上陣45分鐘，狀態依然未操起，坦帥亦坦言C朗先要提升狀態，才可融入球隊。

除了C朗，拉舒福特也可串演「9號位」，他與查頓辛祖夾慣夾熟，相信效果比狀態不足的C朗為佳。

C朗拿度熱身賽僅戰一場，未知會否在揭幕戰登場。（Getty Images）

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