英超熱話｜加利佬批車路士新班主策略如打機 一箭雙鵰抽埋曼聯水
撰文：趙子晉
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古古列拿﹑法蘭基迪莊﹑祖利斯古迪以及奧巴美揚，看似沒有共通點，但全都是車路士的目標人物。
車路士買入高列巴尼後，一直沒有新中堅。計劃不似預期，車路士新班主托德波里的買人策略變成「亂槍打鳥」，曼聯名宿﹑球評家加利尼維利戲謔這名美國班主與打機無異。
魯迪格與基斯坦臣今夏齊齊離隊，車路士急須羅致中堅，購入高列巴尼後停滯不前，求購馬菲斯迪歷特﹑尼敦阿基﹑甘佩比及祖利斯古迪全部「食檸檬」，眼見開季在即，車路士變成熱鍋上的螞蟻，最近目標轉移至李斯特城中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）身上，李城明知「車仔」急要人，特意抬價至8000萬鎊。
車路士買人接連碰壁，似乎打亂了計劃，位置不重要，最緊要買到人，基本上所有位置的球員也與車路士扯上關係，最新一人就是前阿仙奴隊長奧巴美揚。
當前體育總監格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）離職後，班主托德波里（Todd Boehly）親自兼任，難怪買人方面「打亂章」。
曼聯名宿兼名嘴加利尼維利與加歷查在《天空體育》節目中，直指托德波里的策略如打機一樣，「條美國佬波里，就好似玩緊FM（Football Manager）咁。」
車路士買人「亂晒坑」，加利佬認為全因托德波里有壓力，「佢喺轉會市場周圍搵人，就好似買迪莊咁，未必係啱用，而係佢覺得要做啲嘢，因為佢有壓力，所以就恐慌性買人。」就如車路士的後防線，若他們有更好的準備，就不會陷入如今的困境。
托德波里的名字老是常出現，不要忘記其實他是班主，如今出錢又出力，加利尼維利認為不是好事，評論順便「一箭雙鵰」寸爆母會，「若果一間球會運作得好，基本上絕少提及高層的名字，球迷甚至不認識他們，因為他們靜靜地兼有效率地處理事件，而『打開口牌』的就高下立見，就像曼聯一樣。」
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