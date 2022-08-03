英超︱傳C朗設離隊限期　若留曼聯首仗勢坐後備　坦赫格做好準備

撰文：袁志浩
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英超球季即將開鑼，曼聯跟球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的轉會問題仍然未見起色。外國傳媒指，C朗一方已就離隊定下死線，而主教練坦赫格亦為首仗做好部署。

據西班牙《阿斯報》報道，曼聯球星C朗拿度已經為離隊設下死線——就是要在英超開鑼、即今周末之前轉會。

C朗一方早已就轉會準備就緒，其經理人文迪斯就曾說過，自己一直有數間球會的邀約在手，只待曼聯首肯及提出標價；惟紅魔一直聲稱C朗是非賣品，且看在今周內事情有沒有轉機。

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C朗在熱身賽water break時對坦赫格的指示感到不滿。（Getty Images）

C朗未有參加曼聯在泰國及澳洲的季前熱身賽，歸隊後只於周日對華歷簡奴的友賽中上陣45分鐘，除了被拍到疑似不滿主帥坦赫格的指示，賽後更提早離場。

有外媒更透露，即使在C朗歸隊之前，坦赫格也一直未能與他交流，C朗甚至拒絕以視像會議形式對話，讓坦赫格十分失望。

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C朗在開季前只曾為曼聯上陣45分鐘。（Getty Images）

英國《電訊報》指，坦赫格已定好首仗對白禮頓的鋒線正選人腳，包括外借回歸後「翻生」的安東尼馬迪爾、拉舒福特及查頓辛祖。

即使最終C朗被逼留隊，由於狀態未如理想，只能擔任後備，未知會否因此再進一步激怒這位射手。

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