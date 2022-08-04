英超熱話｜甸恩軒達臣轟曼聯猶如斷後路　熱刺名宿：佢會後悔

「曼聯講大話，嘥咗我12個月，激死我！」剛剛外借至諾定咸森林的甸恩軒達臣，立即開火炮轟母會。一言既出，駟馬難追，此話一出，前熱刺球員奧哈拉坦言，這名英格蘭門將在曼聯的生涯「係咁先」。



現年25歲的門將甸恩軒達臣（Dean Henderson），上季成為曼聯的副選門將，已多次傳出他有意外借他投，惟未有成事，白白坐在後備席全季。如今終以借將身份加盟升班馬諾定咸森林。

如願離開曼聯，軒達臣不再啞忍，炮轟母會「無口齒」，「我十分沮喪，因為上個夏天我拒絕了很多理想的外借機會，而曼聯也不會讓我走。坐在冷板，浪費了12個月，實在太糟糕了，尤其是在這個年齡，我很生氣。」

曼聯失信浪費大好門將一年青春 甸恩軒達臣轟紅魔冇口齒

甸恩軒達臣在曼聯的上陣機會寥寥可數。（Getty Images）

今日留一線，他朝好相見，軒達臣大動肝火，彷彿已經不再是曼聯人一樣，但他只是借將，一季過後有望重回奧脫福。前熱刺球員奧哈拉（Jamie O'Hara）被軒達臣的言論嚇到，「老實說，迪基亞上季表現出色，他（軒達臣）要接受自己是二號門將。他在訪問中不留情面地批評曼聯，球迷或職員當然有負面的想法，我認為他不會再為曼聯披甲。」

年青人總是過於衝動，奧哈拉認為軒達臣或會因此而後悔，「軒達臣是個出色的門將，或許他過於出色不應留在後備席，但這樣炮轟母會，毫無疑問他在曼聯的生涯只有走下坡。有些球員因為太過憤怒而衝口而出，未來或許因此而後悔。」

甸恩軒達臣外借往森林後，隨即鬧爆母會。（Getty Images）

更多曼聯相關報道：