東亞錦標賽︱港中大戰戴偉浚勢「倒戈」　港足主帥：要贏就一齊贏

港中大戰將再度上演，香港足球代表隊周三（27日）會於東亞足球錦標賽決賽周鬥中國，有望「倒戈」香港的國足球員戴偉浚，再度成為焦點。



港隊在東亞足球錦標賽決賽周最後一場，會自2019年再鬥中國。國足第二輪賽事0：0守和日本，搶得今屆第一分；相反香港首仗慘吞日本6蛋。

安達臣指出兩場賽事其實沒有可比性，「中國全場在防守，日本有至少20次攻門，他們不失球，甚至沒有大敗，全靠好門將（韓佳奇），也有點運氣」。

港隊主教練安達臣認為國足首兩場主守踢法，令他難以分析對方今場進攻戰術。（HKFA）

內地媒體卻普遍讚揚國足剛仗表現，中場戴偉浚曾以「告魯夫轉身」突破，被內媒形容「戲耍日本球員」、「賞心悅目」、「展現出他紮實的基本功和靈氣。」

曾是香港球員的戴偉浚早前轉籍代表中國，今仗有望「倒戈」。昨天23歲生日的他，跟國足全員一起食蛋糕慶祝；國足主帥恩高域更聲言，要用戰勝香港來為戴偉浚送上生日禮物。

戴偉浚昨日獲國足全隊送上生日蛋糕慶祝。（IG@official_tsun.d25）

不過，安達臣「投訴」，中國過去兩仗保守的踢法，令他難以分析對方進攻戰術。「我根本看不到他（戴偉浚）。他不斷跑動防守，在進攻上幾乎沒做過任何事；只記得他第二場有一記給前鋒的傳送，所以沒有留下太多印象。但我從香港球員口中，他是個好球員。」

戴偉浚在今屆兩場東亞錦賽事都為國足正選上陣。（Getty Images）

在賽事展開之前，雖然國足主要以U23球員應戰，但有指擊敗香港是中國隊參賽的「硬指標」。安達臣預計，國足今場踢法會變得進取。「我樂見他們再守足90分鐘，這樣我們至少可踢成0：0。」

他強調無論如何，港隊會繼續高位逼搶，希望雙方能踢出一場開放、對攻的比賽；但礙於港隊鋒線人選有限——鄭兆均有輕傷、簡嘉亨跟余在言等球員仍欠經驗，要贏波只有一個辦法。

「我們要贏，就要全隊一齊贏。香港隊沒可能單靠個別球員去獲勝，我們要團結，一起努力，一起快速且硬淨地攻擊，才會有可能成事。」

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港中大戰向來是話題，但主教練安達臣認為球隊今屆更重視比賽過程、能否從中學習，所以沒有太多壓力。他明白這場賽事在球迷及球員心中的重量，「我們會做到最好，全力爭取最好的成績，希望大家也能在電腦及電視前支持我們。」