東亞錦︱港足負國足　羅梓駿搏盡感不忿　主帥：我們本應可贏中國

港中大戰，香港隊再度成為落敗的一方，但今次跟勝利的距離收窄了，球員失望、不忿，但知道這並非終結，只是港足新一章的開端。



港隊面對國足全場射門數據佔優，最終卻因一個含幸運成功的失球落敗，球員賽後一度在場中呆坐，難掩失落。

踢了大半場的翼鋒羅梓駿坦言「輸得非常之唔抵」，「自己跟球隊都搏盡了，這是我們發揮最好的一場，進攻防守上都做得好好，無奈結果落敗。」

港足以0：1不敵中國，球員賽後十分失落。（Getty Images）

不過，這兩年曾隨傑志在亞冠盃從出局走到晉級16強的認為，今屆賽事並非港隊最終章，未來日子仍很漫長，「大家也知這這只是一個開始，我們在亞洲盃外圍賽前改變踢法，今次是很好的體驗，學習在面對高一個層次的球隊時，踢逼搶有什麼要留意，這些都很值得我們再研究。」

羅梓駿今仗不斷逼搶國足，一直有信心可以贏波。（HKFA）

回望上屆賽事，即使同樣鬥中國，港隊控球權跟各項數據都較失色；今屆最大轉變，卻是心態——比賽中段「羅梓」想阻止國足反擊，一度拉住譚龍的球衣兩秒，被罰黃牌；鏡頭一轉，見他眼神堅定無比。

「我們一直有信心可以贏波，即使落後，大家仍認為可以追平。感覺煥然一新，所以會嘗試繼續往這個方向去進步。」

港足今場不乏埋門機會，安永佳完場前近射，被韓佳奇出迎封走。（Getty Images）

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港隊主教練安達臣認為港隊表現比中國好。（HKFA）

安達臣對賽果感失望 「中國隊有很大問題」

港隊主教練安達臣賽後表示，滿意球員在戰術踢法上的發揮，但對賽果相當失望，「中國隊今日有很大問題。他們早段有不少機會，60分鐘起卻已不斷大腳踢走皮球，那不是在踢足球。那時場上只有一支球隊，就是香港隊。」

他指出香港隊本應可輕鬆贏得賽事，「我們可以做得更好、更多，但把握力真的要再加強，中國隊把握了唯一機會入波，這就是質素的分野。」

國足於東亞足球錦標賽以4分得季軍。（Getty Images）

國足主帥指港隊沒壓力：踢得不差

至於帶領國足參賽的恩高域就認為，港隊今屆沒有壓力、以輕鬆心情參賽，形容這種對手十分危險。他認為港隊表現不差、踢出組織性，「相信成長後會變得更強。」

總結國足成績，恩高域稱球隊以年青球員為主，卻能取得4分，並有兩仗保持清白之身，已經不錯。「我們會謙虛地繼續努力，變得更有競爭力。」他又指球隊目標放眼明年杭州亞運，屆時必須好好改善球員體能狀況。