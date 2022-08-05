英超熱話｜連格被誠意打動投森林 加歷查揭穿西洋鏡道背後原因
撰文：趙子晉
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連格今夏離開母會曼聯，以自由身驚喜加盟升班馬諾定咸森林，僅簽約一季。這名29歲的英格蘭翼鋒接受訪問時透露，是看得出森林的潛力才加盟。不過，加歷查則持相反意見，直言連格的舉動只有一個原因。
連格（Jesse Lingard）約滿曼聯後，決定加盟諾定咸森林，而非在外借期間表現突出的韋斯咸。
連格日前接受《BBC電台》的訪問，透露加盟森林的原因，直言被這支老牌球會的誠意打動，「他們（森林）特意來找我，班主及主帥亦十分希望我加盟，看到這個場面，我實在是無辦法拒絕。球隊今季十分有野心，我認為將有不錯的發展，所以決定來投。」
不經不覺，連格年底便踏入30歲，不再年輕，他也希望運用自己的英超經驗，幫助隊中一眾小將，「我想成為球隊的領袖，以我的經驗協助未踢過英超的小將們。」
連格不乏球會青睞，自爆有其他機會，全因他想留在英超才選擇森林，「其實我有收到外國球會的邀約，薪金也十分可觀，但我想留在英超發展。」
不過，加歷查卻持相反意見，在《天空體育》的節目中直斥，連格投森林只得一個原因。「好簡單，貪錢！我喜愛森林這支球會，但若果與韋斯咸對比的話，就是為了賺錢，加上只簽一年，這個意圖更明顯。」連格人工不菲，英媒指他周薪達8萬鎊，加上獎金，周薪可達12萬鎊。
加利尼維利同樣附和拍檔，直指連格的一年合約「除笨有精」，「連格很聰明，若果球隊降班的話，他的名聲必定受損，一年合約就不用上身。」
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