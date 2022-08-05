英超｜列斯聯開季即遇傷兵潮7將缺陣　全靠班福特一人撐起

英超今晚「開咧」，想不到列斯聯連揭幕戰都未踢，即遇上首個危機，包括隊長李安谷巴及丹尼爾占士等主力在內的7名球員，因傷無緣在首戰披甲。



上季僅僅護級成功的列斯聯，首戰主場鬥狼隊，卻已經遇上首個難關。列斯聯傷兵嚴重，包括李安谷巴﹑丹尼爾占士﹑艾寧﹑祖尼亞費普﹑科梳﹑達拉斯及新兵史尼斯泰拉（Luis Sinisterra），合共7名球員無緣揭幕戰登場，加上拉芬夏及加雲菲臘斯先後離隊，無疑對列斯聯的戰力有影響。

傷兵如潮，如今唯有靠前鋒班福特（Patrick Bamford）一人撐住。班福特上季飽受傷患困擾，如今終於健康回歸，上周日對卡利亞里完成90分鐘，亦是他自3月受傷以來，首度完整踢足全場。列斯聯主帥馬殊（Jesse Marsch）對陣容有信心外，亦直指班福特近況不俗。

班福特無病無痛，一人撐起傷兵如潮的列斯聯。（Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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