英超開鑼︱重溫上季七不思議數據　曼聯失球竟多過降班球隊

睇波睇得耐，很容易對球隊和球員帶有既定印象，實際結果不一定如此。數據不會騙人，有些時候會有些不可思議的發現，顛覆傳統思維。

英超本周末開鑼，新球季展開之前，一起重溫上季七項令人感到出乎意料的數據。



1. 般尼（已降班）失球少過曼聯

曼聯上季排第六，失球數字竟高過降班球隊般尼。（Getty Images）

曼聯上季表現失準，最終只得第六名。即使令人失望，總算是前列球隊，一條後防線，由門將迪基亞，到中堅馬古尼、華拉尼，守將雲比沙卡、梳爾，全部也是身價及人工不菲的球星。可是他們在2021/22球季，竟失掉57球之多！前十位球隊之中，只有失59球的李斯特城較他們多。

相對而言，最終以第18名位置降班英冠的般尼，在英格蘭國家隊門將尼克普比（Nick Pope）帶領下，全季失掉53球，較曼聯還要少4球。

2. 史東斯是英超爭頂之王

史東斯上季英超爭頂數據意外地突出。（Getty Images）

曼城防線之中，魯賓戴亞斯的角色較像傳統中堅，主力掃蕩工作讓隊友專心用波，他的拍檔史東斯（John Stones）看似較為柔弱，然而上季數據顯示，史東斯的爭頂勝出率高達84.2%，在英超冠絕同儕。

緊隨其後的一人，也不是魯賓戴亞斯或雲迪積克等傳統高大中堅，而是僅僅6呎高的曼城另一中堅尼敦阿基。

3. 費特射門命中率冠絕英超

曼聯中場費特上季射門命中率奇高，令人意想不到。（Getty Images）

射門命中率方面，純粹靠估的話正路多數會選擇神射手沙拿、孫興慜，又或是入球數字較多的前鋒C朗拿度吧。

怎能想到上季射門命中率最高人選會爆出大冷門——曼聯中場費特（Fred）上季27次上陣，只入4球，然而他的射門中框率高達60%，勝過一眾王牌前鋒。

4. 水晶宮小將預期助攻值高過迪布尼

水晶宮小將奧利斯預期助攻值數據突出。（Getty Images）

經常為利物浦發動攻勢的右閘阿歷山大阿諾特，上季預期助攻值高達.041，為一眾英超球員之冠。按照紅軍踢法和表現，這是預期之內，較令人感到意外的是，排第二位的並非長處助攻王前列的曼城中場奇雲迪布尼，而是水晶宮小將奧利斯（Michael Olise）。

奧利斯的預期助攻值為0.28，僅僅高過迪布尼的0.27一點點。即使只是以些少差距勝出，畢竟對方是世界級球星，而20歲的奧利斯只是第一季踢英超，今季值得繼續留意他的表現。

5. 艾雲東尼大部分傳球不是來自腳或頭

艾雲東尼上季給隊友的傳球主要來源竟不是來自腳或頭。（Getty Images）

英超有一組特別數據，大家甚至不會留意到它存在——不是以頭或腳作出的傳球。由於門將可以用手觸球，這項數據通常由他們主導，不過上季卻有一位外場球員成為例外。

賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）上季有多達32次傳球，並非用頭或腳傳出。當中有9次為界外球（用手擲），換句話說，餘下竟有23次他是以其他身體部位，包括心口、大腿甚至背部來傳給隊友……

6. 占士米拿前場贏得皮球比率奇高

利物浦老將占士米拿老而彌堅。（Getty Images）

利物浦的高速迫搶踢法，讓前鋒法明奴在前場搶得皮球的比率高企，每90分鐘贏得1.9次。Bobby一向擅長此道，就算上季上陣次數明顯滑落，仍無阻他在這方面繼續維持高效率表現。

難以預期的是，不時被分派做後防替工的利物浦36歲老將占士米拿，以每90分鐘1.4次在此數據僅列法明奴之後排第二。無論是位置上或是年紀上，均難以想像占士米拿在這數據竟能在前列，唯有說句米拿叔實在愈老愈可愛。

7. 根度簡才是曼城最重要球員

根度簡上季雖然不是曼城必然正選，但卻是陣中關鍵一員。（Getty Images）

曼城上季封王最重要一員，隨便猜自然首推進攻大腦迪布尼或防線指揮官魯賓戴亞斯，再不然就是表現突出的出擊守將簡斯路。惟根據球員落場後球隊得分數據，高佔榜首的是並非必然正選的根度簡。

這位不時後備上陣建奇功的球員，每次落場曼城每場平均獲得2.58分，效率奇高。難怪每到關鍵時刻，他都深得哥帥信任。

（題目參考自《FourFourTwo》足球雜誌專題文章 10 Premier League stats from this season that you won't believe）