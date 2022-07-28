足球．人物誌｜拉芬夏實現巴塞隆拿夢　全靠生涯兩個最重要男人

巴塞隆拿一面莫財，一面積極擴軍，拉芬夏正是新加入的其中一員，這名25歲的巴西翼鋒非巴塞不去，如今達成兒時夢想，全靠列斯聯前主帥比爾沙。

他坦言「無佢無我」，除了阿根廷名帥外，拉芬夏成功背後還有另一個重要的男人。



拉芬夏實現兒時夢想，加盟巴塞。（資料圖片／Getty Images）

縱然財困，巴塞隆拿照樣大灑金錢，接連簽入多名新兵，包括利雲度夫斯基及拉芬夏。二人能否註冊，還看法蘭基迪莊，若果這名荷蘭中場不欲離隊，又不減薪的話，兩大新兵或許不能在西甲登場。

曼城﹑阿仙奴及車路士等多間大球會均對拉芬夏有興趣，但這名巴西國腳由始至終也只想加盟巴塞隆拿。拉芬夏在美國之行時接受西班牙《每日體育報》訪問，透露他的「巴塞夢」：「我一直以來都想加盟巴塞隆拿，這是我從小到大的夢想，因為過往不少巴西大牌球星曾在魯營效力，包括我的偶像朗拿甸奴。」

拉芬夏與經理人迪高。（網上圖片）

拉芬夏早已認定巴塞隆拿，縱然加盟過程絕不簡單，但拉芬夏一直抱有信念，「巴塞也面對十分困難的處境，即使當時不知道這宗交易能否成事，但我依然有信念，哪怕只得1%的可能性，這就是我一直等候巴塞的原因。」

一直在不安之中，感覺並不好受，拉芬夏依然能夠淡然面對，全因有他——經理人迪高（正是那個迪高，曾效力巴塞的葡萄牙球星）。「他（迪高）是我非常信任的人，他助我處理這些壓力，當他告訴我有機會來巴塞時，我就更加平靜，沒有那麼擔心。」

拉芬夏在列斯聯效力的兩季大放異彩。（資料圖片／Getty Images）

拉芬夏的足球路並非一帆風順，年少時因為身形瘦削，3度被家鄉阿雷格里港（Porto Alegre）頂級球會國際體育會拒絕，不惜走到近7小時車程﹑約450公里外的城市，繼續追尋足球夢。

如願加盟另一國內球會Avaí FC，又遇上球會有財政問題，幸好此時他遇上迪高，一手把他帶往歐洲，加盟葡萄牙的甘馬雷斯（Vitória Guimarães）。拉芬夏在葡超嶄露頭角，之後轉戰士砵亭﹑雷恩及列斯聯，若果沒有迪高，拉芬夏的足球生涯可能完全被改寫。

全靠迪高，拉芬夏首度登陸歐洲球壇，加盟葡萄牙的甘馬雷斯。（資料圖片／Getty Images）

若說迪高是拉芬夏的恩人，列斯聯前主帥比爾沙（Marcelo Bielsa）就是他的伯樂。拉芬夏被這名阿根廷名帥帶往英超，在這個大舞台上，拉芬夏的能力被世界看見，沒有列斯聯的兩個球季，他的生涯或許沒有那麼順利。

拉芬夏接受另一西媒《世界體育報》訪問時坦言，沒有比爾沙，就沒有今時今日的他：「他（比爾沙）是我足球生涯最重要的人，從我加盟一刻便不斷幫助及指導我，不斷推動我，要求我展示最好一面，如果沒有他，我就不能進入巴西國家隊及加盟巴塞隆拿。」

今個夏天，當車路士跟列斯聯達成協議，加盟巴塞夢想看似幻滅之時，迪高再次為他挺身而出，為拉芬夏在列斯聯與巴塞之間奔走。迪高曾效力巴塞，經他的人脈及斡旋，巴塞由接近放棄最後重新出價並成功買入拉芬夏。比爾沙與迪高，一個在球場內，一個在球場外，全靠兩個「義父」栽培，終助他圓夢。

拉芬夏感激比爾沙令他足球生涯更進一步。（資料圖片／Getty Images）

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