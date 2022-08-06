英超｜法國新星地標戰即獲最佳球員　出色表現助阿仙奴力保不失

2019年夏天，威廉沙列巴由聖伊天加盟阿仙奴，接連3季借回法甲後，如今終於英超初登場，即交出亮眼表現，令水晶宮的主力韋費特沙夏吃盡苦頭，並當選今仗最佳球員，這名法國小將坦言終於等到今日。



阿仙奴在英超首輪作客同處倫敦的水晶宮，主帥阿迪達派出全新的中堅組合，以加比爾馬加希斯夥拍威廉沙列巴（William Saliba），最終力保清白之身，兩球淨勝水晶宮，旗開得勝。

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沙列巴首戰代表阿仙奴即獲勝仗。（Getty Images）

21歲的沙列巴首度在英超亮相，表現絕不失禮，數據上交出亮眼的成績表。沙列巴在對抗及空中對抗同樣錄得100%成功率﹑7次奪回控球權及6次解圍，賽後更獲選為今仗最佳球員。下半場，水晶宮主力韋費特沙夏在禁區內扣過賓韋特，沙列巴照常落腳，飛鏟清脆地踢走對方的腳下球。

This tackle Saliba to zaha. pic.twitter.com/uN2gjnzc8D — Kanishk Ramkumar (@Artetabeliever) August 5, 2022

等了3年，沙列巴終於迎來英超地標戰，並拿下一場勝仗，對這名法國小國腳甚為重要，「今仗對我在英超的自信甚為重要，我等了很長的時間，終於有機會在英超登場，很高興是一場力保不失的勝仗。」

沙列巴在英超地標戰交出亮眼數據。（Getty Images）

沙列巴在2019年夏天，從母會聖伊天轉投阿仙奴，其後連續3季被借回法甲磨練，上季效力馬賽，成為球隊的防線重心，法甲接近全勤，並當選法甲最佳年青球員。沙列巴的表現有目共睹，今季不再被外借，阿迪達季前表示他是大軍的一部分。

外借法甲3季，阿迪達認為時間沒有白費，「沙列巴外借的決定是正確的，他在各方面也有進步，他在不同的教練的指導下獲益良多，加上他有穩定的上陣時間，他在場上建立了自信，如今他需要在英超賽場中證明自己。」

沙列巴（左）上季是馬賽的後防主力，阿迪達直言他進步良多。（資料圖片／Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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