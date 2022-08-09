英超｜夏蘭特一數據預示入球停不了　成曼城爭歐聯利器

撰文：高詩琦
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艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上周在社區盾表現飽受批評，今周在英超地標戰對韋斯咸，即以兩個入球令所有批評聲音消失。
年僅22歲的夏蘭特至今5季職業球員生涯中，在許多賽事都幾乎無需花時間適應，且賽事水平愈高，他愈快融入。

夏蘭特在對韋斯咸一戰，充份發揮自己的優勢：速度、力量、體格、射術、爆發力、走位聰明、容易配合隊友。他先博得及射入十二碼，第二球接應奇雲迪布尼直線妙傳，短距離加速擺脫敵軍，不用控球便踏步施射，一觸球便成為入球，夏蘭特如此宣告自己來到英超。

他賽後豪言自己本應能射入更多球，但絕不心急，因他心知如同過去每一季的「軌跡」：有個好開始、繼續融入，入球便會陸續有來。這位挪威射手也豪言：「一切都關乎我們每日訓練時建立出來的默契，入球會陸續有來的，我毫不擔心。」

夏蘭特的速度、力量和身體質素，成為對手防線和門將的噩夢。（Getty Images）

夏蘭特地標戰入球後延續性更強

夏蘭特說的也是基於他過往每季表現。事實上，這已是他生涯第6次在一項賽事地標戰入球。由效力莫迪開始，在4間球會都做到過。除了最新被他「征服」的英超，尚有挪威盃、歐聯、德甲、德國盃、德國超級盃。而且他在大部份賽事不僅地標戰能建功，往往之後都能延續入球走勢。

夏蘭特的地標戰入球紀錄：
2017年4月26日　挪威盃　莫迪（對Volda TI）　入1球
2019年9月17日　歐聯　薩爾斯堡（對亨克）　入3球
2020年1月18日　德甲　多蒙特（對奧格斯堡）　入3球
2020年4月2日　德國盃　多蒙特（對雲達不萊梅）　入1球
2020年9月30日　德國超級盃　多蒙特（對拜仁慕尼黑）　入1球
2022年8月7日　英超　曼城（對韋斯咸）　入2球

夏蘭特19歲時在薩爾斯堡交出歐聯分組賽處子戰，就大演帽子戲法，該季6場分組賽有5場都入波，包括對利物浦。（Getty Images）

夏蘭特入球最難忘　必數多蒙特處子戰

夏蘭特的地標戰入球中，最令人難忘的必數其德甲處子戰，當年得19歲的他，加盟「蜜蜂兵團」不久就進入聯賽作客奧格斯堡的大軍名單，該仗多蒙特意外陷入苦戰，落後之際，時任主帥法夫利決定在56分鐘派他上陣放手一搏。未料他竟在短短23分鐘內交出帽子戲法，助多蒙特以5：3反勝，該仗令他開始廣為人知；而他緊接兩場聯賽都分別攻入兩球，不僅證明首場「震撼世界」的表現並非稍縱即逝，首3場聯賽攻入7球更是刷新德甲紀錄。

另外，也不難發現一項走勢：由挪威盃、歐聯、德甲到英超，夏蘭特在難度越高的賽事，似乎就越快適應，能立刻交出入球。當然，這很大程度也因為夏蘭特本身年紀尚輕、仍在急速成長，他每一次轉會便意味他的身體條件、球場經驗和技術都更成熟。他司職前鋒卻毫不自私，喜愛為隊友送助攻的個性，亦令他更全面。除了在地標戰入球，他在每項賽事都能延續入球走勢，尤其以德甲和歐聯最為誇張。

夏蘭特的聯賽入球數據：
2017　挪超　莫迪　14次上陣　2入球1助攻
2018　挪超　莫迪　25次上陣　12入球4助攻
2018/19（半季）　奧地利超　薩爾斯堡　2次上陣　1入球
2019/20（半季）　奧地利超　薩爾斯堡　14次上陣　16入球6助攻
2019/20（半季）　德甲　多蒙特　15次上陣　13入球3助攻
2020/21　德甲　多蒙特　28次上陣　27入球8助攻
2021/22　德甲　多蒙特　24次上陣　22入球8助攻

夏蘭特的歐聯入球數據：
19/20　薩爾斯堡／多蒙特　8戰入10球
20/21　多蒙特　8戰入10球
21/22　多蒙特　3戰入3球

夏蘭特首次為多蒙特踢歐聯，便在巴黎聖日耳門身上攻入兩球。（Getty Images）

曼城早已盡攬英格蘭本土賽事所有冠軍，如今最大目標剩下歐聯，相信也是收購夏蘭特的關鍵原因之一，先不說他的出現令「藍月亮」整體戰術更多變、入球能力大大提高。夏蘭特在歐聯的入球數往往特別好，他效力薩爾斯堡時，首次出戰歐聯分組賽便大演帽子戲法，成為歐聯史上第一人。若夏蘭特能遠離傷患，要延續過去3季在聯賽至少入20球的表現相信不是夢，也能成為曼城在歐聯爭冠的關鍵人物。

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