英超｜坦赫格首戰慘吞悶棍　「不能一夜間改善所有事情」

以新領隊帶來新氣象，豈料曼聯新球季的開鑼戰，主場以1：2飲恨不敵白禮頓。紅魔主帥坦赫格賽後坦言失望，承認重建仍有一段漫長的路。



曼聯開鑼戰主場鬥白禮頓，未能報回上季一敗之仇，曼聯球迷再跌入失望的循環。紅魔鬼新帥坦赫格首度率軍出戰英超，卻慘吞悶棍，賽後坦言十分失望，「這是一個挫折，我大失所望，我知道萬事起頭難，我們必須趕快找出解決方法，斷不能一直輸下去，我們沒有太多時間。」

坦帥直言球隊今仗有不少不必要犯錯，防守上組織有失誤，給予對方太多機會，球隊必須要從今仗學習，避免重覆犯錯。

曼聯在熱身賽時，展示不同的面貌，今仗感覺打回原形。坦赫格認為被上季的戰績困擾，實屬人之常情，並坦言改善需時，不能一步登天，「球隊無疑能夠做得更好，但必須要緊記，不能在一夜間改變所有事情，必須要從錯誤中學習。」

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