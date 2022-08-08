英超｜C朗看台上一個表情被網民瘋傳　坦赫格：需時重拾狀態

盛傳離隊的C朗拿度繼續留在曼聯，英超開鑼戰在奧脫福先列後備，必定成為另一焦點，他在後備席的一舉一動也被注視。縱然C朗後備登場，也未能助紅魔鬼扭轉敗局，主帥坦赫格坦言與他有離心無關。



季前熱身賽頭威頭勢，曼聯來到英超首戰即見真章，上半場10分鐘連失兩球，結果開鑼戰即在奧脫福以1：2不敵白禮頓。

曼聯防線鬆散依舊 非朝夕可改 今季預定續坐過山車

C朗後備上陣 曼聯1：2負白禮頓 坦赫格領軍首仗出師不利

先列後備的C朗拿度，必定是焦點之一，從曼聯方面上載球員的片段可見，當C朗登場時，奧脫福出現不少噓聲。C朗與前皇馬隊友華拉尼在看台上齊齊觀戰，更被影到猙獰的樣子，隨即被網民瘋傳。當白禮頓的哥斯打開紀錄後，鏡頭隨即轉移到C朗身上，這名老大哥攤開雙手表示不滿。

C朗下半場入替，起腳一次卻被對方守衛擋出，未能領球隊扭轉敗局。完場哨子聲響起後，C朗當然面有難色。

C朗季前因家庭及個人理由請假，直至上周才首度在熱身賽披甲，僅戰45分鐘，主帥坦赫格直言他需要時間重拾狀態，坦帥賽後重申這一點，「正如我之前所說，他（C朗）在上周才開操，狀態不如其他隊友，早前兩日的賽事就能明白，沒有足夠狀態是難以跟隨節奏。」

C朗拿度後備入替，亦未能助曼聯扭轉敗局。（美聯社）

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