英超︱C朗後備上陣　曼聯1：2負白禮頓　坦赫格領軍首仗出師不利

曼聯新領隊坦赫格領軍英超第一擊，奧脫福主場迎戰白禮頓。意想不到的是，季前熱身賽表現予人眼前一亮的紅魔鬼，半場竟以0：2落後。

下半場開賽初段，C朗拿度後備上陣。曼聯68分鐘憑一次角球扳平，惟不足以扭轉戰局，終以1：2敗陣。



新加盟曼聯的艾歷臣（左）正選上陣。（Getty Images）

坦Sir排陣上未見大變動，沿用上季常見的4-2-3-1陣式，新兵艾歷臣正選上陣，擔正進攻指揮官角色。後防線上，隊長馬古尼保住正選，與新加盟的利辛度馬天尼斯扼守中路。

前線方面，C朗拿度一如賽前所料被貶後備，拉舒福特正選上陣。白禮頓方面，備受注目的日本國腳三笘薫先列後備。

曼聯開賽僅6分鐘便出現黃金入球機會，麥湯米尼右路底線妙傳回中路，後上的費南迪斯大腳一抽，皮球一飛衝天。

曼聯開波初段前場迫搶已屢次得手，與此同時防線方面一再在後場交失波幾乎讓白禮頓有機可乘。比賽頭20分鐘過去，只能說客軍白禮頓表現較為亮眼。

韋碧克（右）與哥斯（13號）合力為白禮頓作客曼聯先開紀錄。（Getty Images）

曼聯加入艾歷臣之後，前場由這位丹麥中場加上般奴費南迪斯組成進攻雙核心，令攻勢變得立體亦帶來變化，不過眾人配合仍欠一點默契，似乎尚需時間磨合。

紅魔鬼在比賽中並無優勢，30分鐘白禮頓在中場搶截成功後即施突擊，韋碧克入楔接應後橫傳予尾柱無人看管的隊友，哥斯後上一掃撞入，曼聯落後0：1。

哥斯8分鐘內連入兩球。（美聯社）

僅8分鐘後，白禮頓憑一次漂亮組織再添紀錄。客軍由左路後防開始發動攻勢，一路流暢地將皮球運送至前場右路，馬治殺入禁區起左腳射門，曼聯門將迪基亞撲出不遠，哥斯近門快腳補中，8分鐘內個人梅開二度，曼聯未到半場落後至0：2。

白禮頓一班球員默契十足，與曼聯球員形成強烈對比，尤其紅魔鬼一條防線跟上季似乎並無大改善，依然相當鬆散，令人憂慮。

圖輯：曼聯半場0：2落後白禮頓，考起坦Sir

下半場曼聯踢得更主動，前場攻勢一浪接一浪，均無功而還。53分鐘坦赫格作出首個調動，C朗拿度入替費特。

C朗拿度53分鐘後備入替費特。（Getty Images）

C朗入替對形勢無大改變，曼聯看似一籌莫展，68分鐘靠一記幸運入球追近比數。

曼聯一次角球機會，達洛治背部撞中皮球後，白禮頓守將麥阿里士打白界線前解圍失敗變烏龍，曼聯追成1：2較接近紀錄。78分鐘麥湯米尼被換出，雲迪碧克入替。

白禮頓球員擺烏龍，曼聯68分鐘追近至1：2。（Getty Images）

紅魔鬼追近比數後加強攻力，惟射門全數未能過到白禮頓門將和守將一關。86分鐘利辛度馬天尼斯近門起腳，白禮頓守將瞓身擋住皮球。89分鐘，坦赫格再作兩調動艾蘭加入替辛祖，加拿祖入替般奴費南迪斯，放手最後一博。

補時5分鐘，沒有奇蹟出現，曼聯終以1：2主場不敵白禮頓，坦赫格領軍首仗敗陣，全失3分，紅魔鬼改革之路仍漫漫。

白禮頓備受注目的日本國腳三笘薫被列後備，終未有上陣。（Getty Images）

曼聯對白禮頓陣容：（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：梳爾、馬古尼、馬天尼斯、達洛治

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場：查頓辛祖、艾歷臣、般奴費南迪斯

前鋒：拉舒福特

