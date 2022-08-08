英超｜蘇馬食波餅被省到瞓低　現場球迷齊叫：你隻貓就係咁嘅感受

曼城周日英超作客贏韋斯咸2：0，在比賽中有段小插曲，韋斯咸中堅葛特蘇馬近距離「食波餅」倒地，曼城球迷紛紛大喊：「這就是你隻貓的感受！」



蘇馬「食波餅」一刻。（網上片段截圖）

曼城靠艾寧夏蘭特梅開二度，作客擊敗韋斯咸。踢到下半場末段，曼城的後備兵祖利安艾華利斯在禁區頂盤球推進，避開守將，找到空位起右腳抽射。韋斯咸的蘇馬趕去封阻，結果「食波餅」，被省到應一應！他一度倒地，但之後沒有大礙。

Julian Alvarez evening the score for Zouma’s cat pic.twitter.com/pdApajNyuG — Tytus (@Tychibuzo) August 7, 2022

坐在龍門後的曼城球迷，見到蘇馬「食波餅」倒地後，齊齊大喊：「這就是你隻貓的感受（That’s how the cat felt）！」嘲諷這位27歲法國球員之前虐貓，被判180小時社會服務令，及禁止養貓5年。

Man City fans singing ‘that’s how your cat felt’ to Zouma whilst he was injured🤣 pic.twitter.com/wW2I5ZgDKM — george (@StokeyyG2) August 7, 2022

在今年2月，蘇馬的哥哥將一段蘇馬虐貓的片段放到社交網站上，首先見到蘇馬左手拿住一隻貓行出來，跟住就像開龍門球那樣放手，再一腳踢向貓兒，貓兒在地上翻滾，滾出了鏡頭外。接着是另一段，蘇馬拿起鞋子扔貓，追出飯廳。最後一段，是一個小朋友將一隻貓抱到枱上，之後蘇馬一掌打向貓兒，將它從小朋友的懷中打走。之後，蘇馬被控虐貓，他認罪後被判180小時社會服務令，及禁止養貓5年。

慎入：蘇馬踢貓連環圖