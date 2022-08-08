英超｜英媒評分C朗後備登場獲最高分　兩中場淪箭靶遭名宿鬧爆

曼聯開鑼戰即吞敗，不論蘇斯克查﹑蘭歷克或坦赫格，彷彿都是同一個模樣。英媒《曼徹斯特晚報》的評分中，全隊5人低於5分，而曼聯名宿皆將矛頭指向最低分球員，更直斥他沒有足球智慧。



季前熱身賽頭威頭勢，曼聯今仗猶如打回原形，上半場感覺就像返回蘭歷克麾下一樣，即使換邊後有改善，可惜不足以扭轉敗局，主場不敵白禮頓。

C朗後備上陣 曼聯1：2負白禮頓 坦赫格領軍首仗出師不利

揭幕戰主場輸波，吉祥物都無眼睇。（Getty Images）

英媒為曼聯評分 C朗艾歷臣全隊最高分

英媒《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分，正選11人中，其中5人得分低於5分，中場線更是重災區，般奴費南迪斯及費特獲4分，麥湯米尼則成為全隊最低分一員，僅得3分。

首度代表曼聯披甲的利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣，分別獲得5分及6分，至於後備入替的C朗同獲6分，連主帥坦赫格亦表示，當這名老大哥落場後，球隊的確有改善。

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《曼晚》對曼聯全隊評分：

+ 11

曼聯一對防中遭狠批

曼聯吞敗，一眾名宿歸咎於一對防中費特及麥湯米尼。前隊長堅尼（Roy Keane）直斥兩人欠缺質素，難助曼聯重返前列，「一對中場欠缺判斷力及足球智慧，尤其是費特。這個問題存在一段時間，他們不夠好，不能助曼聯挑戰列強。」

費特被堅尼直斥沒有足球智慧。（Getty Images）

另一名宿史高斯同樣發炮，直指麥湯文尼引球是個荒謬的決定，「麥湯米尼經常引球出擊，但又經常失球，這是不可理喻，他沒有領紅已經是萬幸。他與費特這一對中場拍檔，與好有一段距離，將皮球交給全隊最好的球員，其實不是一件難事。」

麥湯米尼不時引球出擊，亦時常失去控球權。（Getty Images）

英超第2輪直播賽程：

英超第2輪直播賽程。（01美術製圖）

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