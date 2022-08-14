港足日與夜．明加索夫︱為國也為家　誓當讓土庫曼驕傲的汗血寶馬

土庫曼，一個人口還要比香港少100萬的國家，在世界上欠缺名氣，相信也沒有很多人知道它的位置。

效力傑志的明加索夫（Ruslan Mingazow）正是來自這個中亞國度。他曾面對轉換國籍的誘惑，也不為所動，「代表祖國，至少我能用心去踢，雖然實力不太強，但我享受。」

土庫曼的家人、球迷、文化、獨有的汗血寶馬，他掀起嘴角如數家珍，把一切化作奔跑的動力。最終靠着這股信念，為家鄉贏得了更多關注；至少在香港的我，因為訪問他而對土庫曼認識多一點。

攝影：黃寶瑩



訪問明加索夫（Mingi）的想法，大概在亞冠盃分組賽衍生。他來港踢傑志時本地聯賽已停擺，並立即隨球隊到泰國集訓，不論傳媒跟球迷都未曾與他接觸；加上來自土庫曼的背景，添了點神秘感。

可是Mingi首次走入香港觀眾眼簾已一鳴驚人——地標戰便在亞冠盃入球奠勝、當選該場「最有價值球員」；有朋友曾笑說，Mingi視野就如打遊戲機時的「上帝視角」，總能交出致命傳送。

明加索夫在亞冠首戰對清萊聯時射入全場唯一入球。（資料圖片／袁志浩攝）

不過其實最令記者深刻的，是他處子戰後一番話。大部份外援受訪，都只表達對比賽的感覺，又或是希望繼續幫助球會等「老生常談」，甚少會連繫到自己的家鄉。

「入球對我，我的家人，我的祖國，都是歷史性時刻。這對土庫曼很有意義，證明了我們的球員有能力到各處踢波。」30歲的Mingi拿着作為紀念品的比賽皮球說道，我暗忖：「他究竟在背負一個什麼的故事？」

那個亞冠皮球，最終出現在Mingi香港的家裡，還寫上了他兩個女兒Yasmine跟Melissa的名字，成為她倆的專屬玩具。

亞冠皮球以俄文寫上了Mingi兩名女兒的名字。（黃寶瑩攝）

以家人之名

Mingi跟老婆Aya小時候是鄰居，兩人青梅竹馬，2014年結婚。身為油畫藝術家的Aya，當天正好完成一幅傑志隊照的作品，翌日要送到石門中心。二人一動一靜，互補長短，訪問時Aya在旁準備茶點，每當Mingi遇上聽不明或不懂用英語說的字眼，都會溫柔地用俄文向妻子求助。

數百呎家中除擺了數幅油畫，沒太多裝飾，一個喇叭就足夠應付每天娛樂——全家人坐在電視前看電影、玩玩飛行棋，或播起音樂高歌；Yasmine與Melissa更在記者面前隨電影《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》起舞。

Melissa在傑志隊照油畫旁起舞。（黃寶瑩攝）

一家四口平日會到家旁的紅磡碼頭散步，訪問當日亦如是。姐姐Yasmine跟爸爸在空地踢波，投入得滿頭大汗；妹妹也嚷着要喝水，Mingi走入便利店卻只買回來一支水，害得三個女生「爭風呷醋」。

贏或輸，我知道家人都會在。所以我才能毫無保留地展示自己最強的一面。

Mingi跟女兒在空地踢波，但女兒其實更愛籃球，不時拿足球拍打起來。

舉動未能完全反映Mingi的內心。他來香港，全因枕邊人——Mingi跟前哈薩克球會本有意續約兩年，卻獲經紀告知傑志的聘約，他思前想後，忍不住問妻子意見。「是她令我回心轉意。」

Aya不時代老公回答，說到此話題也一樣，「本身他一周只訓練兩天，很空閒，但收到香港邀請後整個人提起勁來，每天要操兩課，眼睛閃閃發光。雖然他本人拿不定主意，但我知道他內心深處的答案。」Mingi在旁不斷點頭。

這對夫妻已相識15載，即使Mingi到過拉脫維亞、捷克與哈薩克落班，Aya都選擇陪伴在側，「我在年輕時已告訴她，我的足球生涯會很艱難、要周圍走，她說OK。我想，如果相愛，這不是大問題吧。」他邊說邊望向Aya，獲報以一抹淺笑。

家人是明加索夫踢波的動力來源之一。（黃寶瑩攝）

家人在他內心佔有極重要位置，5月亞冠盃分組賽後，不少傑志外援都留在異地放鬆，Mingi卻隨大隊返港隔離，只因家人早已苦苦等候；為了跟摰愛享受假期，他更推遲了訪問。

全家在天壇大佛、山頂、主題樂園等留下足跡，更着記者推薦好去處；只要看見寶貝們滿足的笑容，Mingi多辛苦都值得，「放假就是要跟家人度過，因為球季期間時間總是不夠，他們可也助我回復能量。」

「至今為止的大半生，她（Aya）都跟我一起。即使遇到挫折，贏或輸，回到家中，你知道家人會在，他們都支持你。所以我才能毫無保留地展示自己最強的一面。」

以父之名

家庭背景也早為Mingi的足球路埋下種子。

他父親Kamil Mingazow亦曾是職業足球員，在土庫曼甚有名氣，曾外流烏克蘭、為國家隊上陣史上第二多的40場；現時更執掌土庫曼女足。

Kamil Mingazow（左）現時是土庫曼女足主教練，在國內甚有名氣。（FIFA）

年僅6歲之時，Mingi已察覺到自己要繼承衣缽，他在首都阿什哈巴德（Ashgabat）出生跟成長，足球雖是最受歡迎的運動，但那裡位處沙漠跟山脈之間，天氣比香港更熱、也相當乾燥；設施配套等發展程度亦有限。

最辛苦的是1991年出生的他，要跟1990年生的孩子一起訓練，「我生日還是11月！跟大兩歲的人踢，顯得我很弱小，教練不喜歡用我。」

爸爸讓我明白足球是門專業，若不做到最好，就沒有機會留下。

小時候的Mingi（左一）受父親（右二）影響而踏上足球路。（受訪者提供）

幸好爸爸每周日都會觀看Mingi比賽，分擔他的憂慮、分析他的缺點，之後也為兒子設計特訓，每天早上6時起床先練一課，放學後再操。

「他私下常開玩笑，但工作時十分認真，他叫我做的，我都會完成。」

「所以現在我也一樣服從教練的指示，要明白對方理念及要求。爸爸讓我明白足球是一門專業，若不做到最好，就沒有機會留下來。」Mingi一臉嚴肅。

Mingi效力捷克球會Mlada Boleslav時，父親到當地為他打氣。（受訪者提供）

Kamil掛靴前最後一戰，剛好對上了兒子效力的球隊，雖然輸了，卻無比驕傲。

Mingi興奮地憶述：「他那時已38歲，結果我贏了，他回家後說自己是時候退下來，輪到我背上明加索夫的名字。哈哈，這是我人生最好的時刻。」

從此他不再是明加索夫之子，而自行活出「明加索夫」的故事。「感激爸爸不只成為了我成長的目標，更是我熱愛足球的原因。」

以國之名

每天以父之名奮鬥，Mingi同樣重視以國之名作戰。

17歲時他第一次入選土庫曼國家隊，卻很快就遇到誘惑。

代表土庫曼，至少我能用心去踢。錢可以改變很多事，但不能改變我的出生地。

Mingi（前排左二）曾經在代表家鄉與異國之間抉擇。（IG@ruslan_mingazov9）

那時的Mingi初踏足歐洲球圈，效力拉脫維亞球會4年，只要多待1年，便夠資格入籍。若代表拉脫維亞，他將擁有歐洲公民身份，也能跟歐洲國家多踢更高水平的國際賽，意味更有機會被看見、轉投大球會、賺錢，距離夢想無疑是走近一大步。

然而他至今已為土庫曼披甲24次，「很艱難的決定。代表土庫曼，至少我能用心去踢；但若代表拉脫維亞，我不知道自己能否如此用心。金錢可以令很多事改變，卻不能改變我的出生地。」

2019年亞洲盃決賽周對日本，是Mingi其中一場最難忘的國家隊賽事。（Getty Images）

Mingi坦承，也許之後會覺得當初做錯決定，猶幸直至目前，有一件事讓他不曾後悔：「回到主場，看見親朋戚友的臉孔、看見球迷堅定地相信球員、聲嘶力竭地支持，我血液中充滿了腎上腺素。」

「我很珍惜這份感情，因為有錢也買不到，這喚醒了人們的愛；即使我們不是一支實力很強的球隊，我依然享受。」

祖國支持者的每一張臉，是Mingi熱愛代表土庫曼的原因。（IG@ruslan_mingazov9）

土庫曼亦給他留下無數美好事物與回憶，「例如我太太。」他偷笑，亦自豪。「土庫曼人很友善，熱情、好客，總會送上食物飲品，叫大家坐在一起，向你展示各種東西。」在他家中吃着土庫曼傳統肉餡餅的我十分認同。

他再拿出手機，介紹源於土庫曼的特有馬種汗血寶馬（Akhal-Teke，又稱阿哈爾捷金馬）。這其中一個全球最古老的馬種，以金色光澤而聞名，堅毅抗勞，甚至可日行千里。牠是土庫曼國寶，該國國徽、國家隊隊徵、郵票、紙幣上，都可以見其蹤影，據指在拍賣會上，曾有一匹汗血寶馬叫價高達1600萬美元（約1.25億港元）。

我想成為土庫曼足球的汗血寶馬，成為家人跟國家的驕傲。

汗血寶馬源於土庫曼，是該國國寶，特點是堅毅抗勞。（IG@akhal.teke）

土庫曼每家每戶過往幾乎都有養馬，人們都不會吃馬肉以示尊重；汗血寶馬雖是有錢人的「玩意」，但對Mingi有另一層意義，「牠們很耐勞，我也很積極去成為體格強壯的球員；牠們短跑很快，速度也是我在場上希望擁有的特點。」

「牠們是我跟國家的驕傲，我也要成為土庫曼足球的汗血寶馬。」

話可能說得有點重，Ming卻很堅定。他追求的不是個人名氣，「你有機會應該去看看」，閒談中他總是向記者「推銷」家鄉，因為他去過的地方，太多人對土庫曼沒半點認知，「他們問我：是Turkey（土耳其）嗎？我說不！是Turkmenistan（土庫曼）。」

所以他僅把自己當作一個平台，「我入波，為球隊贏波，像幫傑志創下歷史，便會獲得關注。我可以告訴大家我來自土庫曼，讓大家看見我們的國家，再去了解其文化。這樣我更高興。」看着這篇文章的大家，大概都知道他做到了。

Mingi希望擁有汗血寶馬的特點，並成為土庫曼足球的驕傲。（Getty Images）

回想亞冠盃時Mingi的回答，我大概明白了背後的意思。

身為當今土庫曼國家隊絕無僅有的外闖球員，也是到香港踢波的第一人，他受過質疑，有人覺得他只是到水平低的聯賽搵食，有人認為他不會有好表現，但他最終用實力反擊批評者。

然而Mingi喊話的對象不單是外人。「我想讓國內的年青球員看到，既然同在土庫曼長大的我做到了，為什麼他們不能？他們需要跳出本土聯賽，到外展示自己，像我一樣為這個國家貢獻。」

Mingi總是心繫着土庫曼的球員、甚至當地足球發展。（黃寶瑩攝）

以己之名

為家庭、為父親、為國家，讓記者也先入為主地替Mingi下了定論——他是個無私奉獻的足球員，踢波都是為了別人。

他的回應殺我一個措手不及。

「不、不、不！即使是爸爸，也堅持不為我做決定，他告訴我，人生跟職業生涯都是屬於自己，我想怎樣就怎樣。雖然我有考慮家人的意見，但排在第一位的永遠是自己。」

Mingi在18歲便勇敢旅歐，就是因為想尋找屬於自己的路，「如果我留低，應該就會留一世，但我想看看世界。」就算兩度遇上球會「執笠」，曾遭拖欠10個月工資、甚至被暫停供應食宿，他都樂觀得讓人好奇。「我覺得未來所有事都無問題，很難說是什麼原因，也許我就是相信自己。」Mingi依然從容。

Ｍingi總是樂觀面對各種難關。（IG@ruslan_mingazov9）

他的信念來自於一位前隊友。

兩人2014年在捷克落班時相識，但很快對方便嚴重受傷，經歷漫長治療，一度想過高掛球靴，幸隊友沒有放棄，選擇給自己多一次機會。4年後，他倆竟於另一間球會重遇，並在球季最後一仗同時上陣，結果Mingi助攻對方射入，贏下比賽。

他倆相視而笑的一刻被鏡頭拍下，「我看見他的笑容，令我明白只要相信並向目標進發，任何人也可變得強大，沒有事是不可能的。」

未來在我們手中，我們不能停下來，否則就像是等待死亡。

Mingi被前隊友Antonín Fantiš的堅持所感動，相信沒有事是不可能的。（IG@ruslan_mingazov9）

正如一年半前的他亦幾乎放棄足球，從沒想過今天會身處韓國，隨傑志備戰亞冠盃，「因為疫情，我有很長時間無法跟家人團聚，那時我想完結生涯、我想回家。我也不知道我怎樣捱過來，但有時你覺得自己不行，其實是可以的。」

一切視乎你如何看待，30歲生日那天，Mingi說自己像在踢一場領先3：0的比賽，下一步呢？「多踢10年，讓它變成4：0吧！」他打趣道。

能不能踢到40歲，只有天知曉；但最重要的是每天都活得有意義，「我們每天都面對選擇，所以未來其實在我們手中。我們不能停下來，否則就像在等待死亡。」

為自己的人生抉擇，但要活得有意義。（黃寶瑩攝）

談到周五亞冠盃16強，Mingi的結論是：「不知我們能走多遠，但這次沒有選擇，就是要贏。」他知道自己背負的不僅是家人、父親、國家、自己之名，也是為香港足球而打拚。

你又能找到屬於自己的「答案」嗎？

亞冠盃16強：

8月19日

香港時間4：00pm

巴吞聯 Vs 傑志

比賽地點：埼玉市浦和駒場體育場

