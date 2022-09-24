水上活動｜SUP初學者必要留心五件事　直立板入門教學兼裝備介紹

直立板（SUP）是近年極受歡迎的水上活動之一。直立板（SUP）初學者們，你想前往汪洋大海，享受水上活動之樂？我們幫你準備裝備，並提供最有效的直立板教學及練習建議，確保你可在水上邁出第一步。



初學直立板，該選擇哪種款式？

首先，你要選擇水流短淺穩定、水面平靜的水域練習（湖泊、河流或海洋）。你需要學習平衡；所以最好有一塊又寬又厚的直立板（SUP）。為了方便攜帶，你可以選擇充氣式的直立板。這種類型很適合放在大背包中，還可以輕鬆放進車尾箱。當充氣到達指定壓力時，這種「落針式」的充氣技術可為槳板提供剛剛好的硬度。它非常抗震，即使跌落在槳板上也不會受傷。為了確保安全，請全程使用腳繩（一條拉繩把你綁定在槳板上），讓你跌下水也可以找回直立板，為你提供浮力。即使水面很平靜也要使用。

至於船槳，有可調節高度（這樣全家人都適用）、鋁製（這樣較穩固）的款式可以選用。如果你選擇可拆卸款式的話，它可以裝在充氣式直立板的袋子中。 最後，如果你下水會緊張，別忘了穿戴浮力輔助背心。

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如何開始練習直立板？

準備好下水了嗎？首先你要根據自己的體型大小調整可調式船槳。解開調整鎖扣，把手臂伸過頭頂，調整可活動的部分，讓船槳的橢圓形部分（把手）正好在你的手腕下方。再把它們鎖緊。 一開始最好從跪在槳板上開始，以免落水，尤其是在接近碼頭時，要小心跌倒。

直立板（SUP）教學 ：

1. 先以跪姿划船，覺得穩定再站起來，肩膀朝前站在板上，雙腿保持平穩站好再划槳，雙腿微微彎曲，兩腳分開站以保持平衡。

2. 將一隻手放在槳頂部，另一隻手放在槳柄上，開始往你想要去的方向划，對準直立板前方，讓槳入水開始划船。試著讓槳向前入水，在水裡划過的時間盡量久一些，再把槳從水中拿起約到你的腳掌的高度。就是這樣，你會划槳了！

如何用槳轉彎？

直立板有幾種轉彎技巧。你會發現，隨著技術的進步，轉彎速度變得更快，尤其是當你想比賽，或者只是想在水面上比朋友划得更快時。這項技巧很簡單，在要轉彎的另一側划船槳，讓直立板轉向（要往右轉就划左邊）。你愈往後方划槳，轉得愈快。這項技巧不適用於長型的直立板，因為太長會很難轉。用逆向推進會比較適合。或用衝浪的轉向技巧，包括向後退倒底，好往後衝入水中，或用大一點的船槳來轉向。

直立板有幾種轉彎技巧。你會發現，隨著技術的進步，轉彎速度變得更快，尤其是當你想比賽，或者只是想在水面上比朋友划得更快時。（Itiwit by Decathlon YouTube影片截圖）

划直立板安全注意事項

當你在海上練習直立板時，通常距離泊船處300 m以內。這時，安全裝備只剩腳繩和手機，你可以把手機放入防水袋中。還可以把防水袋滑到板子前端的鬆緊帶下。記得，穿戴助浮衣才能真正確保安全。

天氣瞬息萬變，所以了解當天的天氣非常重要。風是練習主要敵人，尤其是當風從正面吹來時。可能會阻礙你返回起點。另外，你在水上總是會覺得比在陸地上冷。因此，要根據季節準備一些保暖衣物，如果在划行時太熱，可以脫掉，你亦可以帶一瓶水補充水份。最後，小心水面上的日曬，防曬霜、帽子和太陽眼鏡能帶來有效的保護。

如何與孩子們一起玩直立板

沒有什麼比和孩子們一起分享水上活動更好的吧？對直立板來說，這很簡單。你的孩子必須會游泳、穿戴浮力輔助裝備、和泳衣，因為他有可能會在水中運動好幾次！優先考慮充氣式立槳（如果跌倒可以有個緩衝），你可以在划槳時把孩子放在前面。通過這種溫和的方法，你的孩子可以很快感受到划直立板的樂趣，並願意試著站到你身邊。如他戴著潛水面罩，甚至可以藉此機會欣賞海底風光， 如果他想自己划，只需把你的船槳縮到最小尺寸以適應你孩子的體型大小，並給他一些初學者的直立板教學及練習建議......你會很驚訝，他居然能划得這麼快！

【本文獲「DECATHLON香港」授權轉載。】