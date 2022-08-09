足球轉會｜「新夏蘭特」積斯高拒絕豪門　下季「內部調職」萊比錫

德甲球會RB萊比錫宣布，被稱為「新夏蘭特」的斯洛文尼亞新星前鋒積斯高（Benjamin Sesko）將會在2023年夏天加盟，簽約至2028年。積斯高身材高大，步大力雄，獲得曼聯、皇家馬德里及車路士等豪門的青睞，但最終他選擇「內部調職」，在明年由薩爾斯堡轉投「紅牛系」的龍頭球會萊比錫。



積斯高今季會繼續留在薩爾斯堡，待明年才轉投萊比錫。（Getty Images）

萊比錫表示積斯高今季會繼續留在薩爾斯堡，待明年夏天才正式加盟。積斯高身高1.95米，他在2019年加盟薩爾斯堡，外借兩個球季累積經驗，上季擔大旗，在薩爾斯堡獲得不少機會，各項賽事37場入11球及交出6次助攻，幫球隊贏得奧甲及奧盃雙冠王。

儘管積斯高引來多支豪門青睞，包括渴望簽入前鋒的曼聯，但這位斯洛文尼亞球員決定按部就班，拒絕這個時間跳入豪門，先在奧甲踢多一季，再到同屬「紅牛系」的萊比錫，軌跡亦有幾分似前輩艾寧夏蘭特，離開薩爾斯堡後先到德甲。

積斯高說：「我很高興可以在2023年加盟萊比錫，現在轉會落實了。萊比錫是德國其中一間最好的球會，並一年一年地在歐洲賽努力表現自己。短短幾年，他們已經建立起成功的故事，我很想成為他們未來的一份子。」

去年起入選大國腳，至今13次為斯洛文尼亞披甲入兩球，積斯高續說：「球會的足球哲學是相信年輕球員，大踢吸引的進攻足球，這是完美適合我。這個城市、球場以及萊比錫所有設施，加上與球會良好的溝通，說服我轉會是個絕對正確的決定。我目前專注為薩爾斯堡踢完今個球季，我想繼續進步，追求成功。」