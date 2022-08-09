足球轉會｜狼隊又簽葡萄牙兵 古亞迪斯3000萬歐來投加強攻力
撰文：顏銘輝
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狼隊又簽葡萄牙兵，他們宣布以3000萬歐元收購華倫西亞鋒將干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes），簽約5年。
狼隊正選前鋒魯爾占美尼斯在季前受傷，估計養傷8星期，所以狼隊急求前鋒。狼隊上季僅入38個英超入球，除3支降班球隊以外，他們是攻力最弱的球隊。
25歲的干卡路古亞迪斯可勝任翼鋒及前鋒，在華倫西亞146次西甲上陣入28球。他是賓菲加的青訓產品，當他出道時，賓菲加的教練正是現任狼隊主帥般奴。他會由周二開始投入狼隊訓練。
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