足球熱話︱阿積士中場家門前遇襲受傷 醒目妻遇匪徒踩線逃過一劫
撰文：袁志浩
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據荷蘭《電訊報》報道，曾效力英超修咸頓的阿積士中場杜辛泰迪治（Dusan Tadic），上月28日於阿姆斯特丹家門外，被兩名匪徒持械行劫。
當時泰迪治駕車回家，落車時已發現有兩名戴上頭盔的人走近，雖然他覺得不對勁，嘗試逃跑，但仍被截下，並與襲擊者發生肢體衝突。據指，這名塞爾維亞球星在過程中曾設法拉起其中一人的面罩，但不成功。
而塞爾維亞媒體《Espreso》就指，泰迪治除了衣服被扯破，手部亦受了輕傷，他結果逃到當地一家餐館內，而兩名劫匪見狀終騎著滑板車離去。
當地警方事後指出，兩名匪徒在案發前數天已假扮送薄餅的外賣員，到過泰迪治家中敲門「踩線」，惟當時泰迪治不在家，而他妻子亦起了疑心，所以沒有應門。
在襲擊發生後3日，泰迪仍有在對燕豪芬的荷蘭超級盃中披甲；亦助球隊在開鑼戰擊敗幸福薜達。有指泰迪治在比賽時左手纏上繃帶，是跟這次遇劫有關，但翻查舊相，似乎他一直都有此習慣。
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