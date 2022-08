英超熱話︱阿仙奴踢走奧巴美揚內幕曝光　阿迪達大膽決定贏軍心

由亞馬遜製作的阿仙奴紀錄片《All or Nothing》,於最新推出的集數中揭露了上季兵工廠前隊長奧巴美揚(Pierre-Emerick Aubameyang)離隊的始末。



奧巴美揚去季被指在等到球隊同意下,到法國探望母親,但最終卻遲了一天歸隊,練習時也遲到,終被主教練阿迪達雪藏,事後奧巴美揚曾稱,自己是遭阿迪達「逼走」。

紀錄片很大程度印證了這個說法。在奧巴多次遲到後,阿迪達曾跟職員討論,認為阿仙奴有一個「傳統」——高薪球員在犯錯後都被從輕發落。而阿仙奴管理層也一如他所料,建議讓奧巴重新融入球隊(reintegrating),希望他至少繼續效力至季尾。

前阿仙奴隊長奧巴美揚2019/20球季幾乎以一人之力,領軍贏得足總盃冠軍,但阿迪達仍堅持清走這名主力。(資料圖片/Getty Images)

不過,這被阿迪達斷言拒絕,他不接受阿仙奴隊內的這種風氣。阿迪達冬休時於杜拜曾跟一名隊醫訴苦,「你覺得應該怎樣做?放他一馬嗎?如果是這樣,可行嗎?想想過去10年發生的事,如果再放球員一馬,下一次很快會出現,所有球員只會做自己他X的想做的事(everyone does whatever he f*****g wants)。」

阿迪達向球員詳細解釋清走奧巴的決定及理據,以及背後的意義。(Getty Images)

雖然身處季中,對象又是陣中極重心的球員,但阿迪達指由於跟奧巴已缺乏互信,只能作出最艱難的決定。他之後向全隊球員公布消息,「我跟球會慎重考慮後,一起決定褫奪奧巴的隊長資格。而由現在開始,他也不會進入大軍名單。」

阿迪達詳細解釋背後原因,希望球員能明白,「球會跟我不能接受(奧巴遲到)這種行為。如果我們想為球隊文化帶來有意義的改變,讓我們成為與別不同的球隊跟球會,我們就要清晰地、每一個舉動、每一個人都按規矩行事,這就是我想傳達給你們的訊息。」

奧巴美揚最終轉投巴塞隆拿。(Getty Images)

雖然突然迎來人事變動,但阿仙奴陣中不少球員都支持阿迪達的決定。防中艾蘭尼跟中堅洛賀丁都讚揚主帥有膽識(the boss has balls)。當中洛賀丁表示,「他很嚴格,很有要求,你要麼提升自己,否則就要走。他可能有點殘忍,但這種做法令大家都提高警覺,很重要。」

據指,阿仙奴最終在冬季轉會窗前最後一分鐘才跟巴塞隆拿完成交易,兵工廠送走奧巴除了要向他賠償700萬英鎊,更需為此子支付23萬鎊周薪至上季尾。而阿仙奴在奧巴離隊後表現有所回勇,最終以第5名完成聯賽,奪得今屆歐霸分組賽資格。