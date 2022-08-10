英超熱話︱阿仙奴踢走奧巴美揚內幕曝光　阿迪達大膽決定贏軍心

由亞馬遜製作的阿仙奴紀錄片《All or Nothing》，於最新推出的集數中揭露了上季兵工廠前隊長奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）離隊的始末。



奧巴美揚去季被指在等到球隊同意下，到法國探望母親，但最終卻遲了一天歸隊，練習時也遲到，終被主教練阿迪達雪藏，事後奧巴美揚曾稱，自己是遭阿迪達「逼走」。

紀錄片很大程度印證了這個說法。在奧巴多次遲到後，阿迪達曾跟職員討論，認為阿仙奴有一個「傳統」——高薪球員在犯錯後都被從輕發落。而阿仙奴管理層也一如他所料，建議讓奧巴重新融入球隊（reintegrating），希望他至少繼續效力至季尾。

前阿仙奴隊長奧巴美揚2019/20球季幾乎以一人之力，領軍贏得足總盃冠軍，但阿迪達仍堅持清走這名主力。（資料圖片／Getty Images）

不過，這被阿迪達斷言拒絕，他不接受阿仙奴隊內的這種風氣。阿迪達冬休時於杜拜曾跟一名隊醫訴苦，「你覺得應該怎樣做？放他一馬嗎？如果是這樣，可行嗎？想想過去10年發生的事，如果再放球員一馬，下一次很快會出現，所有球員只會做自己他X的想做的事（everyone does whatever he f*****g wants）。」

阿迪達向球員詳細解釋清走奧巴的決定及理據，以及背後的意義。（Getty Images）

雖然身處季中，對象又是陣中極重心的球員，但阿迪達指由於跟奧巴已缺乏互信，只能作出最艱難的決定。他之後向全隊球員公布消息，「我跟球會慎重考慮後，一起決定褫奪奧巴的隊長資格。而由現在開始，他也不會進入大軍名單。」

阿迪達詳細解釋背後原因，希望球員能明白，「球會跟我不能接受（奧巴遲到）這種行為。如果我們想為球隊文化帶來有意義的改變，讓我們成為與別不同的球隊跟球會，我們就要清晰地、每一個舉動、每一個人都按規矩行事，這就是我想傳達給你們的訊息。」

奧巴美揚最終轉投巴塞隆拿。（Getty Images）

雖然突然迎來人事變動，但阿仙奴陣中不少球員都支持阿迪達的決定。防中艾蘭尼跟中堅洛賀丁都讚揚主帥有膽識（the boss has balls）。當中洛賀丁表示，「他很嚴格，很有要求，你要麼提升自己，否則就要走。他可能有點殘忍，但這種做法令大家都提高警覺，很重要。」

據指，阿仙奴最終在冬季轉會窗前最後一分鐘才跟巴塞隆拿完成交易，兵工廠送走奧巴除了要向他賠償700萬英鎊，更需為此子支付23萬鎊周薪至上季尾。而阿仙奴在奧巴離隊後表現有所回勇，最終以第5名完成聯賽，奪得今屆歐霸分組賽資格。