足球熱話︱前曼聯射手同情C朗求去　願回巢救亡：球會要接受現實

前曼聯前鋒查維亞靴南迪斯（Javier Hernández，又稱小豆Chicharito）近日表示願意重返紅魔救亡。他又表示，對曼聯及C朗當下的困境並不感到意外。



曼聯首席射手C朗離隊、違反隊規新聞不斷，首仗被貶後備；另一前鋒安東尼馬迪爾又受傷，結果開季第一仗僅靠烏龍球攻破白禮頓大門，開季脫腳。

為加強攻力，有傳紅魔求購博洛尼亞射手阿拿奧杜域，但又因球迷投訴而放棄。現效力美職聯球隊洛杉磯銀河的查維亞靴南迪斯近日受訪時表示，若曼聯主動聯絡，他不介意免費回巢救亡，「我尊重現時的球會，想專注幫他們贏冠軍，但未來的事誰知道，假如曼聯願意，我一定會應承。」

小豆效力曼聯期間不時射入關鍵入球，攻力令曼迷懷念。（Getty Images）

小豆又說到近年曼聯多次換帥，他認為是因為紅魔擺脫不了費格遜的輝煌紀錄，高層不肯承認一個事實，「他們要接受費格遜已經退休了，可能球會能找到一個相似的教練，但永遠不會是同一個人。」

他對紅魔近年陷入低潮並不感到意外，「能被費格遜這樣好的人領軍26年很不容易，他簽入10名球員，能讓至少7人踢出水準，就像是中六合彩。你覺得之後哪一位主教練能有費格遜八成功力？」

C朗被指因曼聯未能參與今屆歐聯，要求離隊。（Getty Images）

小豆點出曼聯失落歐聯資格的困境，的確讓球員卻步，「當然，有些人仍想加盟，但如果有其他歐聯球隊招手，球員一定會做對職業生涯最有利的決定。」他不忘抽水曼聯死敵利物浦，「現在的曼聯，情況就像我加盟時的利物浦吧。」

所以小豆聲稱自己理解C朗苦況，認為對方要求離隊情有可原，「時間會證明一切，但假如C朗留隊，我相信他仍有能力攻入40球。」