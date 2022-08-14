英超｜夏蘭特雖無入球卻盡顯身價　隊友：他令曼城進攻再進化

曼城新收購艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今季空降英超，首仗便對韋斯咸包辦兩個入球，球迷都對他寄予厚望，官方遊戲《Fantasy Premier League》（英超Fantasy/FPL）中，他也成為今周最多玩家選為「隊長」的球員。

然而他沒有入球之餘，更創出一項哥迪奧拿麾下球員中不算光采的紀錄。不過，哥帥和隊友都向他一致好評，自有其原因。



夏蘭特首周的表現，令他成為一眾英超Fantasy玩家追捧的對象，逾300萬玩家選他作「隊長」以獲得雙倍分數，超越穆罕默德沙拿的276萬，也是自從上季第7周賽事以來，沙拿第一次不是最熱門隊長；當中更有逾21萬玩家將每季僅可用一次的「3倍隊長」特別卡用在他身上，但這21萬人看着曼城大炒般尼茅夫4：0，大概是由興奮到絕望。

夏蘭特首次為曼城主場出擊卻未能取得入球，他也顯得相當失望。（Getty Images）

夏蘭特最終沒有如預料中入球，只交出1次助攻，更有兩項令人驚訝的數據——他雖有百分百傳球成功率，全場傳球卻僅得兩次，是哥迪奧拿執教所有球隊中，首次有球員傳球數如此低，觸球數也只得8次。但沒有入球、傳球觸球少，就意味他表現不好嗎？

其實如此數據，很大程度源於他遭對手後衛不斷夾攻，偶有機會走空，卻未有獲得隊友傳球，例如10分鐘菲爾科頓選擇直接射門、最終射失，而不選擇橫傳予面對空門的夏蘭特。

在對抗性極高的英超，夏蘭特一人面對兩位、甚至更多對手後衛，絕不易應付。（Getty Images）

然而這也顯示出夏蘭特的強，曼城對般尼茅夫第一個入球，夏蘭特在禁區頂背向龍門接球，一掂波已有3名對手球員殺到「招呼」，他在對手包夾下雖失重心跌倒，但竟又一次使出「邊跌邊傳／射波」的絕技，向根度簡交出精準助攻，根度簡也因對手注意力放在夏蘭特身上而成功走空，射入第一個入球。

曼城的第一個入球，夏蘭特（黃圈）遭3名對手埋身包夾，卻仍以一己之力抗衡，令入楔的根度簡無人看管。（比賽截圖）

夏蘭特自身雖無入球，但令般尼茅夫顧此失彼，嚴密看管他，卻無法防範其他球員，為根度簡、奇雲迪布尼、菲爾科頓等隊友造就空間和機會，很大程度改善了「藍月亮」此前進攻點太分散，面對密集防線時欠突破點的局面。而且繼上仗的兩次射門中目標成就兩次入球後，夏蘭特今仗兩次傳球便有一次助攻，這也繼續顯示出他的效率。

夏蘭特的強項除了身體質素，更能在與對手抗衡的同時找出最好時機傳球或射門，即使最後難免被撞跌，也無損他的表現。（Getty Images）

迪布尼認同夏蘭特獲得的空間不多，「空位很少，但很顯然地，（對手後衛）太忙於應付他（夏蘭特），所以其他球員就會獲得空間。若對手選擇來防守我們，則會給了他空位，事情就是如此運作的。」獲他送助攻的根度間則指出，夏蘭特加盟為球隊帶來一個完全不同的境界，「他帶我們進入一個不同的次元、帶來全新的特質，他會入到很多波的，今天他助攻給我，未來我會為他送上很多助攻的。」

有夏蘭特在場上，迪布尼等便有更多空間去進攻。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後也指出：「對於一個前鋒來說，世上最難的事就是你要在面對3個中場、3個中堅，而他們正包夾你。我們之後難免會常常面對這種情況，但要解決只是時間問題，以我們的球員質素，總會能給他傳球的。」