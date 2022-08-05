足球熱話｜高薪C朗難得有人吼　球會高層認大想頭：唔好框住自己

C朗拿度盛傳再度離開奧脫福，但礙於他的薪金高昂，令不少球會卻步。正在此刻，有球會向C朗拋出橄欖枝，直言對他有興趣，但同樣是沒有歐聯資格。



C朗想走，已成公開秘密，即使經理人文迪斯如何努力推銷，歐洲各大球會對C朗的興趣。畢竟這名葡萄牙球星已年屆37，加上高昂的薪金，而不會考慮C朗。遑論新球季出戰歐聯，似乎C朗要轉會都困難重重。

連C朗本人也知道，他是傳媒的寵兒，因為總能夠吸引讀者眼球，原來除了傳媒，連球會都「抽埋一份」。

球迷轉載C朗消息竟獲本尊回應 指傳媒作新聞吸引眼球

C朗希望加盟一支有歐聯資格的球隊，可惜至今依然無果。（資料圖片／Getty Images）

巴西老牌球會哥連泰斯會長艾維斯（Duilio Monteiro Alves）直言，對C朗有意思，「（對C朗有興趣）係真事，我哋要大諗頭啲，因為我哋係哥連泰斯！喺足球世界咩都有可能，我哋唔可以框住自己，唔好限制自己想像。作為會長，我要用所有方法，為最好都帶畀哥連泰斯。」

神女有心，襄王未必有夢。C朗多次表明要加盟一支有歐聯資格的球隊，哥連泰斯大致也無望，加上若果C朗要「養老」的話，理應返回家鄉葡萄牙而非巴西。縱然如此，這名會長依然心存僥倖，抱有一絲希望，「（C朗加盟）有無可能？我唔知。我哋未嘗試過，都唔知可能性。不過，我哋一直注視住佢，話唔定佢突然間話想嚟巴西踢波呢？」

哥連泰斯會長心存僥倖，希望C朗有朝一日成為旗下一員。（資料圖片／Getty Images）

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