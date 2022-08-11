歐洲超級盃｜賓施馬破魯爾紀錄奪冠　安察洛堤：他是世界最佳球員

皇家馬德里憑阿拉巴及賓施馬上﹑下半場各建一功，歐洲超級盃兩球淨勝法蘭克福奪冠。捧盃同時，以隊長身份領軍的賓施馬雙喜臨門，更超越名宿魯爾在皇馬的入球紀錄。



皇馬與法蘭克福爭奪歐洲超級盃殊榮，先由阿拉巴門前射入空門開紀錄，其後賓施馬下半場禁區內撞射建功，結果兩球淨勝對手奪冠，皇馬第5次捧走歐超盃錦標。

皇家馬德里２：０輕取法蘭克福 阿拉巴賓施馬建功

賓施馬今仗再有進賬，領皇馬第5度贏得歐洲超級盃。（美聯社）

賓施馬首度戴上隊長臂章捧盃，同時寫下另一個皇馬里程碑。這名法國尖刀今仗攻入效力皇馬以來的第324球，超越名宿魯爾，成為皇馬史上入球王的次席，與首位的C朗拿度還差126球。

賓施馬首度以皇馬隊長身份捧盃。（Getty Images）

將帥盛讚賓施馬

賓施馬再添一冠，爭逐金球獎再添本錢，隊友卡斯米路預言金球獎將是這名法國射手的囊中物，「過往幾年我們有每年轟入50球的怪物，眾人的目光不在賓施馬身上，但他由始至終也是世界上最好的中鋒。他將贏得金球獎，因為沒有人能夠威脅他。」

皇馬主帥安察洛堤再度盛讚賓施馬在隊中的作用，「他（賓施馬）是隊中最關鍵的球員，全憑他的入球，我們才可奪得歐聯，毫無疑問，他就是世界最佳球員。」

賓施馬再建功，獲皇馬將帥盛讚。（Getty Images）

皇馬鐵衛神奇封阻

另外，皇馬鐵衛艾達米列達奧（Eder Militao）防守時展露出無比的韌性，法蘭克福上半場一次左路攻勢，倘若成功傳中便大有機會失守，為了封阻對手傳球路線，米列達奧奮不顧身，飛到盡擋走對方傳中，其後即使失平衡倒地，都能夠立即翻滾起身，繼續向對手球員進逼，表現極度專注。

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