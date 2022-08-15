劍擊｜張小倫重傷後極速康復　37歲大師兄盼再戰奧運穩軍心

香港男子花劍代表「大師兄」張小倫5月於劍擊大獎賽仁川站受傷，證實阿基里斯腱斷裂。相隔兩個多月，周一（15日）出席品牌活動時行動自如，更示範上身力量和反應訓練。



張小倫手術後兩個多月已經活動自如，能示範上身訓練。（張倩儀攝）

張小倫笑言自己恢復快：「好多人都想知我為什麼這麼快（康復）。」他期望復出延長生涯，並爭取2024年奧運資格。

張小倫在5月18日劍擊大獎賽仁川站比賽時不慎受傷，及後證實為阿基里斯腱斷裂，返港後「直送」醫院翌日即做手術。

張小倫笑說自己已經不是年輕人，但對於大傷患，自己決定不想太多。（張倩儀攝）

本預計需3至6個月才康復，小倫笑言連醫生都說好得比預期快：「正常3個月才能落地，但我現在2個多月已經可以行路、做基本力量訓練；其實我（受傷後）第二個星期已經落水行路，另外飲食對筋腱生長、傷口癒合好重要，加上休息時間充足，才可以短時間康復。」小倫表示身邊有不少人正經歷一樣的傷患，「想透過社交平台讓大家知道康復過程，好多人都問我為什麼可以這麼快（康復）。」

張小倫期望能陪隊友到2024年奧運。（張倩儀攝）

張小倫已37歲，經歷大傷後要康復相當不容易，但他表示自己沒有想太多，只管練習：「大家打完昨天的本地賽都放一個月假，但我無得放，每天都做康復訓練，希望快點歸隊。」

37歲經歷大傷仍望爭取奧運資格

小倫表示自己和年輕隊友不同，想趁自己有能力、有機會繼續享受劍擊生涯，期望仍有機會出戰來年亞運，甚至是2024年奧運：「我（本地）排名還在前面，在隊中又可以穩住軍心，因為我太了解大家，想大家可以放鬆一點，爭取（資格）時不要那麼大壓力，希望可以陪大家去到2024年。」

張小倫表示自己也想休季，但現階段需要每天做康復訓練。（張倩儀攝）

不過，大前提還是團體成績，小倫笑說只要能衝擊獎牌，最後是誰出戰亞運和奧運都一樣，「（張）家朗和Ryan（蔡俊彥）保持到這個水平，其餘兩個（團體劍手）都要跟得上，現時差個比較穩陣的人選，還是等教練決定。」