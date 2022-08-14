劍擊｜「媽媽級」退役劍手復出摘季　一個原因執起劍再登劍道

世代更替，正常不過。康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽的女子佩劍最後4強，3名也是港隊的後起之秀，唯有一人不是港隊成員，何笑妍這個名字既陌生又熟悉，證明除了新血外，亦有舊浪站得住腳。



梁洛文在女子佩劍決賽力克隊友朱詠翹，首度贏得成年組公開賽冠軍，另一港隊代表薛雅齊摘季而回，以上3人皆有望代表港隊出戰10月的23歲以下亞洲錦標賽。

4強之中，唯獨何笑妍（Jenny）不是新新生代。她的來頭不少，曾是港隊代表，生涯曾經奪得2013東亞運個人銅牌，亦曾在香港舉辦的這017亞錦賽取得團體銅牌，其後急流勇退，決定掛劍。

何笑妍得到舊隊友歐倩瑩從旁指導。（鄭子峰攝）

退役4年多，何笑妍由全職運動員步入人生新階段，成為兩女之母，如今再度執起佩劍，單純因為一個原因：「因為鐘意。」

退役劍手，復出比賽，感覺只是為了「過手癮」，但何笑妍並非「玩玩吓」。她的表現並不失禮，上次會長盃已打入8強，今次更進一步，晉級準決賽，可惜以10：15不敵最終奪冠的梁洛文，獲得相隔多年的獎盃。她在比賽前兩星期接受密集式訓練，在劍會與其他年輕劍手切磋，今次用獎盃證明自己並非志在參與。

何笑妍4強力戰不敵梁洛文。（鄭子峰攝）

何笑妍相隔數年再度奪獎，當然開心，更加值得高興的是有突破，更是解決一個纏繞已久的問題，「『四米板』戰術的問題一直困擾我，在做全職的時期亦未能解決，就是沒有那個感覺，久而久之變成我的一個心結。近期與教練談及這問題，我突然間理解到，這個長存已久的問題找到答案，並在今次成功運用這戰術，所以我感到十分高興。」

上次8強，今次更獲獎而回，何笑妍證明了自己「仲打得」的同時，不如真正回歸劍手身份？正如前文提及，何笑妍已是兩女之母，又有一份全職工作，畢竟「媽媽」的重擔不少。縱然身份不同，但依然不減她對劍擊及勝利的熱誠，「始終機制及現實環境，也難以重回全職劍手身份，但我依然會繼續訓練，繼續打比賽，我認為還有空間進步，所以我不會放棄。」

即使久疏戰陣，何笑妍爭勝心不減。（鄭子峰攝）

男子佩劍方面，羅浩天決賽以15：11力克隊友何思朗封王，陳智軒及張愷駿則奪季而回。