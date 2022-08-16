足球熱話｜小阿根廷人球迷變幕後軍師　教練七情上面吆喝竟是求教

每位球迷可能都渴望擁有一位像「細米」加比爾米列圖（Gabriel Milito）的教練。這位巴塞舊將現時執教小阿根廷人，在日前對聖達菲聯的阿甲上，他與球迷交流戰術，並大讚球迷的建議有用，聽從球迷的說話去換人。最後，小阿根廷人保住勝局，並於末段贏到2：0完場，排聯賽第4位。



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日前小阿根廷人主場對聖達菲聯的阿甲上，出現教練請教球迷的有趣畫面。當時是下半場，小阿根廷人領先1：0，球隊主帥加比爾米列圖面向觀眾席，七情上面地叫，不停地高呼「誰」！看他肉緊的樣子，很像與球迷罵戰，他之後背向球迷豎拇指，難道是嘲諷的意思？

Argie ball... Gabriel Milito talking to a fan that was telling him which player to sub in. pic.twitter.com/6UyuDrm6oC — Juan Arango (@JuanG_Arango) August 15, 2022

原來事件的真相完全不是這樣！加比爾米列圖賽後解釋，當時球迷建議他換人，而他就向球迷請教該換誰。他說：「我們有民主，完全自由。他（球迷）建議我換一名中場上陣，我告訴他跟我想法一樣。之後的問題是，應該派誰上陣。他沒有給我人名，也沒有其他建議。下決定總要一兩分鐘，但人們總希望可以馬上做到。」這位前阿根廷國腳中堅很高興與球迷即場商討戰術，讓大家感受到每個人都是球隊的一分子。

Gabriel Milito asks a fan who he wants to enter. 🐞



"Now I put him" 😂😂 pic.twitter.com/UDYUb282wO — Argentine Football League (@ArgiesFootball) August 14, 2022

之後，小阿根廷人的確換人，不但守住清白之身到，更加在尾段入波，贏到2：0完場。被到「幕後軍師」是否滿意換人的人選，41歲的加比爾米列圖說：「我換人之後，他沒有再打擾我，所以我覺得他滿意的。」小阿根廷人贏波後13戰7勝2和4負，以23分排阿甲第4位。