英超｜阿仙奴中堅捱足三年終有出頭天　轟世界波隊友震驚跪地

阿仙奴在英超第三輪作客以3：0輕取般尼茅夫，法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）末段射入世界波，不僅令球迷即場為他創作打氣歌，連隊友也被拍下深深震撼的有趣反應。



阿仙奴在馬田奧迪加特於賽事首11分鐘內梅開二度後，一直保持2：0領先，直到54分鐘才再擴大紀錄，但事前未必太多人猜到建功者竟會是沙列巴、更是一記「世界波」。格列沙加在禁區左側接應馬天利尼吊傳，他心口控落地後沒有自行施射，而是回傳禁區頂，後上的沙列巴一踏步便順勢大腳一抽，皮球彎入龍門右上角，完美「收死」對手門將。

沙列巴以這樣的「世界波」成為自己的首個阿仙奴入球，技驚四座，就連在峨嵋月頂看着一切的隊友辛真高，都震驚得先是雙手抱頭、再跪地，對眼前景象難以置信，他賽後也在訪問中說道：「天啊，這傢伙（沙列巴）真的難以置信、他太強了，他非常年輕，但看起來經驗已很豐富。我們有一位非常出色的中堅呢。」

沙列巴的世界波和辛真高的反應：

除了這個入球之外，沙列巴作為一個中堅亦交出上佳表現，他在這場比賽中全場75次傳球全部成功，並作出2次解圍、2次正面交鋒都獲勝，也有2次搶截和2次搶斷，現場的作客「槍迷」即為他獻上專屬的新歌，沙列巴完場後聽着這首送給自己的歌，看起來也十分感動，一邊控制情緒、一邊向球迷拍掌。辛真高賽後對此道：「他是個很好的人，這一切是他應得的……他值得擁有那首歌。」

阿仙奴球迷為沙列巴唱歌：

Arsenal fans have a new chant for William Saliba 🎵



(via @Stillberto) pic.twitter.com/zEgH23ZQKF — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

沙列巴現年才21歲，但他早在2019年7月仍效力聖伊天時，已獲阿仙奴以2700萬英鎊簽下，隨即以外借身份留在聖伊天。完成該季後，阿仙奴主帥由艾馬利換成阿迪達，沙列巴雖獲「兵工廠」回收，但本來獲預期會有上陣機會之下，仍不獲重用、甚至無法進入比賽名單，即時傳言滿天飛，有傳聞指阿迪達不信任經驗淺的他，甚至是質疑其職業態度。沙列巴終在20/21球季下半被借到尼斯，上季再借到馬賽，意味他簽約後三季都未能為阿仙奴上陣。

屢次被外借，但年輕的沙列巴未有氣餒，反而抓住機會，在馬賽表現極為突出，一口氣奪得該季法甲最佳青年球員、並入選最佳陣容，也在期間取得自己首頂法國大國腳「喼帽」，至今已上陣5次。

沙列巴簽約阿仙奴首3年都被外借，但他最終在馬賽交出好表現，更獲得個人榮譽。（Instagram）

如此突出的表現，令沙列巴到今季終於獲阿仙奴回收，在季前熱身賽4：0擊敗車路士後，阿迪達也公開表達自己對沙列巴的認可：「我樂見他比賽的方式，他融入得很好，作為一個21歲球員，他十分成熟。」球季展開，他終於穿起阿仙奴球衣落場比賽了，更即時交出極具說服力的表現，在首3輪英超都正選上陣並踢足全場，當中兩場未有失球，表現穩健，可說是終於捱出頭來。

擊敗般尼茅夫賽後，阿迪達還透露了一個窩心小「彩蛋」：「球員們回到更衣室後還一直在唱着（球迷為沙列巴唱的歌），那是首好歌呢。」