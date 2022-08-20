英超｜哈利卡尼一入球創三項紀錄　狼隊葡式風情贏形勢輸波

英超第3輪比賽，熱刺主場迎戰狼隊。客軍今仗正選陣容派出7名葡萄牙上陣，面對有逃過波監一劫的干地帶領熱刺，一度取得不少攻勢，魯賓尼維斯上半場更製造不少威脅，不過下半場熱刺藉一次死球攻勢由哈利卡尼一箭定江山，險勝對手1：0全取三分。



熱刺領隊干地上周「倫敦打吡」賽後與車路士領隊杜慈上演「誰願放手」雙隻領紅，本周開賽前英格蘭足總調查後公布處分，雖然二人同樣受罰，罰則輕重有別，杜慈被罰停賽1場，干地則只被罰款，今仗如常在場邊督師。

干地打甩紅牌罰款了事，今仗如常在場邊督師。（Getty Images）

熱刺在主場甫開場就被對手壓制，狼隊持續發動進攻，7分鐘，狼隊已反客為主，魯賓尼維斯精彩遠射被洛里斯沒收。

狼隊魯賓尼維斯（中）上半場為球隊製造不少機會。（Getty Images）

至20分鐘，魯賓尼維斯再來一腳遠射僅僅射出底線。42分鐘，魯賓尼維斯妙傳，馬菲奧紐尼斯頭槌頂斜，臨完半場前，熱刺才取得第一次射門，卡尼頭球攻門被狼隊門將荷西沙亞撲出。

「大哨」朗拿度（右一）現身倫敦熱刺球場觀戰。（Getty Images）

換邊後熱刺開始變得進取，64分鐘孫興慜開出角球，新加盟比列錫頭槌跣橫，哈利卡尼門前接應頂入先開紀錄。最終雙方大量換人下互有攻守未有入球，熱刺藉卡尼一頭定江山全取三分。

哈利卡尼（左一）門前頂入，為熱刺鎖定最終勝局。（美聯社）

卡尼這一個入球亦創下三項紀錄，包括以185球打破由阿古路為曼城保持的英超單一球會入球紀錄，同時亦射入熱刺生涯個人第250球，以及熱刺在英超主場第1000個入球。

哈利卡尼今場破了多少紀錄？ 3項。包括以185球打破由阿古路為曼城保持的英超單一球會入球紀錄、同時亦射入熱刺生涯個人第250球、以及熱刺在英超主場第1000個入球。 狼隊今場派遣了多少葡萄牙球員正選上陣？ 7個。包括門將荷西沙亞，中場柏度尼圖、魯賓尼維斯、馬菲奧紐尼斯、祖奧摩天奴，前鋒普丹斯及干卡路古亞迪斯。

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