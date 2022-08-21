英超速報｜水晶宮富咸修咸頓開齋贏波　愛華頓苦戰取今季第一分

英超第三輪周六10時有4場賽事同時上演，多場賽事出現大手交易，其中水晶宮先失一球下連追三球，以3：1反勝維拉。



水晶宮 3：1 維拉

維拉在奧尼屈堅斯於5分鐘打開紀錄，兩分鐘後主隊由韋費特沙夏追平，雙方半場以1：1打成平手返回更衣室。下半場10分鐘，球隊在VAR協助下，判維拉守衛迪治尼犯手球，水晶宮獲得12碼，韋費特沙夏主射被維拉門將馬天尼斯撲出後補中再度反先。至71分鐘，維拉前鋒桑馬迪達再下一城，助球隊以3：1完成反勝，順利開齋取今季首勝。

桑馬迪達入球助球隊以3：1完成反勝。（Getty Images）

富咸 3：2 賓福特

富咸與賓福特上演「倫敦打吡」，主隊前鋒卜比列特（Bobby De Cordova-Reid）開賽不足1分鐘已開紀錄，祖奧包連夏（João Palhinha）在20分鐘攻入第二球，完半場前客軍基斯甸諾加特扳回一城返更衣室。

「太空坦克」阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）再度建奇功。（Getty Images）

下半場戰至71分鐘，艾雲東尼為客軍追成2：2，正當各人以為這場打吡戰和氣收場時，富咸前鋒「太空坦克」阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）再度建奇功，助球隊以3：2力壓賓福特取勝，打開今季勝利之門。

「太空坦克」阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）再度建奇功。（Getty Images）

李斯特城 1：2 修咸頓

兩隊半場互無紀錄，下半場9分鐘李城憑占士麥迪臣罰球打破悶局，惟比賽後段客軍修咸頓藉查阿當斯梅開二度，以2：1反勝，取今季首勝，李斯特城則3戰僅1和2負，尚未開齋。

查阿當斯梅開二度，助修咸頓反勝李斯城。（Getty Images）

愛華頓 1：1 諾定咸森林

愛華頓一開賽即不斷向客軍森林施壓，展示求勝決心，不過以門將甸恩軒達臣為核心的森林防線續有好表現，一直力保不失，至81分鐘更由比蘭莊臣開紀錄，可惜7分鐘後仍然抵擋不住愛華頓攻勢，由比克福特一腳傳送給迪馬雷格雷為主隊扳平，雙方各一言和，愛華頓取得今季寶季第一分。

迪馬雷格雷完場前射破甸恩軒達臣十指關助愛華頓迫和森林。（Getty Images）

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