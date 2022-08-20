傑志會長伍健談安永佳離隊　亞冠出局涉紀律問題　亞援將加盟

傑志昨日（19日）在亞冠16強0：4大敗予泰超球隊巴吞聯出局，會長伍健今日（20日）出席港超聯賽會季前記招時，談及箇中原因。

另外，他亦透露人氣前鋒安永佳一心求去，往西班牙試腳的陳晉一將獲正式簽約，但有隱憂；另外在丹尼退役下，未來亦會陸續有新球員加盟。



伍健今日在Facebook發文，指傑志之前有5名球員在韓國感染新冠肺炎，導致亞冠16強前尾二一場、對FC首爾的熱身賽的取消，影響比賽狀態，賽前10日也無法齊人訓練，終影響比賽表現。他今日在會上談及事件，指當中涉紀律問題：「球員長時間在外，有些球會的防疫要求未必能遵守，終導致這個情況，場上表現很明顯受影響。」他表示球隊回港後會再處理，傑志大軍在今日抵港。

安永佳向傑志要求離隊，轉投投中甲球會廣西平果哈嘹。（資料圖片）

對於安永佳轉投中甲球會廣西平果哈嘹，伍健指傑志有收取轉會費，「但不多」，並透露這位港隊前鋒曾三度要求離隊，不想再留在傑志，「他自小已在傑志受訓，情況有點像（前傑志後衛）李毅凱，最後想離隊時像個怨婦、不開心，留下來就沒意思。」

傑志會長伍健（右一）今日在Facebook發文，指安永佳三度要求離隊，球隊無奈放人。（高詩琦攝）

至於上月前往西班牙，在西班牙第三級聯賽球會皇家伊倫聯（Real Union）試腳的陳晉一，則獲開出正式合約，將加盟伊倫聯一隊，惟未知能否順利立刻隨一隊出戰：「他需先回港領取工作護照、再返回西班牙註冊，未知能否趕及死線，若趕得及便可出戰聯賽，否則就要先踢二隊。」

在西班牙第三級聯賽球會皇家伊倫聯（Real Union）試腳的陳晉一，將加盟伊倫聯一隊。（資料圖片）

傑志昨日有效力多年的左閘丹尼退役，伍健透露連日在網上見到球迷指傑志走了很多球員、卻少簽人，他稱：「我可以保證，有新球員嚟緊，也會再簽新球員。」他指已落實有一位亞援加盟，將是左路球員，未來再作公布，「經紀說，在球場中間劃一條線，所有左邊的位置他都能踢。」