亞冠︱丹尼傑志第250仗成最後一場　與隊友道別哭成淚人：很自豪

傑志於亞冠盃16強不敵巴吞聯出局，左後衛丹尼雖然達成為球會披甲250場的里程碑，賽後卻同時宣布退役。



丹尼原本4月亞冠盃分組賽迎來第250次上陣，誰料他賽前練習時受傷，數字一直停留在「249」。

休養約4個月後，丹尼終於復出，為「藍鳥」歷史性參與亞冠盃16強，雖然球隊無緣再進一步，但他總算完成了里程碑，為22年職業生涯劃上圓滿句號。

丹尼（白衫3號）今場第250次為傑志上陣。（AFC）

完場後傑志全員向丹尼送上紀念球衣，這位悍將稍後會直接返回家鄉西班牙，他跟隊友逐一道別、擁抱，眼泛淚光；跟女兒視像通話時，終落下男兒淚。

「我為落敗而感到失望。我們沒有發揮出應有的表現，錯過了再改寫歷史的機會，也因為能走到這一步，已經很不容易。」

傑志全員完場後向丹尼送上紀念球衣道別。（傑志提供）

來港12載 藍鳥復興兼三冠王功臣

丹尼的情緒相當複雜，40歲的他同時對退役感欣慰，「很高興為傑志踢了250場，我為自己所做的一切而自豪，這都是我初來香港時從沒想過會發生的。」

丹尼早於2010年7月來港加盟「藍鳥」，首季即助傑志相隔47年再奪得香港甲組聯賽冠軍（當時為頂級聯賽），翌季再成為「三冠王」功臣，並獲得香港足球明星選舉的最佳後衛獎項，多年來合共為球隊捧起18座冠軍。

「我加盟傑志時，球隊也接近50年沒贏過（頂級）聯賽錦標，現在卻踢亞冠16強，能夠跟他們一起成長，很神奇。」

這位西班牙裔後衛於2017年取得特區護照，在同年10月5日主場對老撾的國際友誼賽正選登場，首度代表香港，結果踢足全場助港足大勝4：0，至今為港隊披甲15次。他高掛球靴，意味港足跟傑志同需新一輩接班。

香港足球代表隊及傑志後衛丹尼以40歲之齡掛靴。（傑志提供）

傑志隊長黃洋對賽果感失望。（Getty Images）

至於傑志隊長黃洋同樣難掩失落，他跟香港及傑志球迷道歉，「這不是我們期待的結果，但我們盡了力，也無悔了，對方準備得比我們好。感受過程，汲取經驗，希望下次行得更遠。」

而主教練朱志光則認為明加索夫早段傷出，對球隊反擊體系影響深遠；他也歸咎於球員犯錯，「對強隊容不下任何錯誤。不過球員仍戰至最後一刻，能走到這一步，對我來說已算成功。」