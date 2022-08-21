曼城B隊造就阿仙奴華麗再現　阿迪達青春革命可走多遠？︱01球評

阿仙奴英超開季3戰全勝，華麗足球風格重現，令人驚喜的是，從曼城買入的前鋒加比爾捷西斯和左翼衛辛真高，均與球隊一拍即合，尤其前者踢出在藍月亮時期看不到的信心和水平，阿仙奴周六勝般尼茅夫所入第一球，猶如捷西斯個人表演——前場五五波搶贏盡顯身體質素，繼而盤扭越過對方4個守將，再將皮球分予左方隊友馬天尼利，後者射門雖被擋出，隊長奧迪加特及時趕到補中成功，5分鐘便輕鬆領前，終以3：0再勝一場。

只踢了3場比賽，兵工廠已予人感覺耳目一新，重返前四似乎已無懸念。別忘記上季頭3輪3連敗一度跌落榜尾，過去12個月之間，阿仙奴到底經歷了什麼樣的改變，短時間內脫胎換骨？關鍵字主要有三個：曼城、堅持與年輕人。



加比爾捷西斯離開曼城，甫加盟阿仙奴即踢出身價。（Getty Images）

後雲格年代的迷失與重整

阿仙奴昔日因為雲格（Arsene Wenger）而改變和進化，也因為他而停滯不前，對上一次英超冠軍已是2003/04的不敗賽季，距離2018年5月雲格離任，當中有一段長達14年空檔。西班牙「盃賽王」艾馬利被委以重任，18個月便被辭退，前隊長阿迪達2019年12月走馬上任，看着前人的失敗，肩負復興大業，任務極為艱鉅。

帶點幸運的是，一來到便領軍贏得足總盃，繼而是社區盾，即使不算偉大功績，至少為首次坐正主帥的阿迪達賺來重要的時間和空間，加上他本身就是阿仙奴昔日名將，管理層對他的信任，跟同為西班牙同鄉的艾馬利不可同日而語。

阿迪達強硬處理奧巴美揚紀律問題，成為他在任轉捩點。（Getty Images）

硬頸定堅持？領隊阿迪達引發的迷思

阿迪達2016年掛靴之後，便到曼城當哥迪奧拿副手，在這位被譽為現今最強戰術大師身邊學法。以領隊身份重返阿仙奴，他無論衣著造型、談吐以至場邊小動作，均彷似是「有頭髮版本」哥帥一樣，樣樣跟到足，只有成績除外——2019/20球季接手時球隊排第12，季尾升上第8位，2020/21球季由他帶足全季，同樣只得第8位。

兩次第8之間，一個最重要的決定，是棄用前隊友兼當時隊中最高薪的奧斯爾。置隊中最昂貴資源於不顧，好方面看是具備膽識，眼看球隊戰績低迷而堅持不用奧斯爾，不好聽的話便是硬頸、不夠圓滑。對奧斯爾以強硬態度處理，評論好壞參半，2021年1月提早半年跟對方解約，免費放他走，又受到一波批評。從奧斯爾之後的發展回看，再加上對另一星將奧巴美揚趕盡殺絕後球隊的轉變，阿迪達的豪賭與堅持終得到回報。

阿迪達重用年輕人，一步步領阿仙奴重生。（Getty Images）

靠青春班底重生

阿迪達當上領隊的頭18個月，顯然是戰戰兢兢的。他滿有一腔熱誠和理念，卻被隊中現實環境困擾着。他重用隊中年輕球員，承繼雲格、哥迪奧拿的悅目進攻足球風格，甩甩漏漏的後防往往是致命傷，最難改善的是球隊表現飄忽不定的體質。針對防線弊病，2020/21轉會窗他一口氣買入馬體會防守中場湯馬士柏迪、中堅加比爾馬加希斯，2021/22球季再買入守將富安健洋、中堅賓韋特和門將蘭斯達爾，一步步重整防線。

期間球隊前線有兩大王牌奧巴美揚和拿卡錫迪，前者紀律問題愈來愈嚴重，直到一次探望病母後歸隊再次遲到，成為他任內一大轉捩點。阿迪達要決定是否懲罰以及如何懲罰奧巴美揚，他當時陷入天人交戰：「如果放過他，如何服眾？可是不放過他的話，成績一旦脫軌，後果一樣可以很嚴重。」最終阿迪達決定堅持自己定下紀律守則，棄用奧巴美揚，這一著對更衣室的改變帶來關鍵作用：紀律面前，人人平等，沒有奧巴美揚可依賴，一班年輕球員在比賽中加倍落力，幾乎殺上前四。即使終被熱刺搶去歐聯席位，阿迪達組成的年輕班底，已漸漸成型。

今個轉會窗阿仙奴重點收購不止捷西斯，外借收回的沙列巴同樣重要。（Getty Images）

今夏3大關鍵收購

阿仙奴已重返正確軌道之上，今個轉會窗只需在幾個關鍵位置增兵，可望更上層樓。最重要一員當然是他早已看中的加比爾捷西斯，此子沒有令他失望，帶來奧巴美揚和拿卡錫迪所沒有的活力，活動範圍更廣泛，跑動力更強，意外之喜是串連攻勢的能力和與隊友合拍程度，良好狀態由季前熱身賽延續至英超開季。

阿迪達在曼城當助教時，是與球員溝通的主要窗口，他對捷西斯早已相當熟悉，這是一大優勢。巴西人在曼城有點鬱鬱不得志，就算阿古路離隊後仍不得重用，來到阿仙奴，阿迪達給予他的信任與自由度均是他在曼城所沒有的，而他亦在短短日子證明了自己。他能夠如此快適應阿仙奴的踢法，並非遇然，阿迪達早已設定好4-2-3-1陣式，雙防中掩護下，奧迪加特居中當進攻指揮官，馬天尼利與沙卡兩個年輕人一左一右當開路先鋒，3人利用傳球視野和跑動製造空間，讓捷西斯好好發揮想像力，他不負眾望，表現甚至超出預期。

泰亞尼是英超最佳左閘之一，奈何傷患漸多，來自曼城的另一辛真高正是及時雨。比起這位烏克蘭守將，防線最重要收購其實是收回借將沙列巴（William Saliba）。加比爾馬加希斯缺少一個可靠拍檔，上季買入的賓韋特間中出現腦筋上犯錯，1.82米身高略嫌不夠高大。高大的沙列巴加盟阿仙奴3年間一直被外借，上季在馬賽表現出色，今季歸隊後與馬加希斯組成一對1.9米以上的中堅組合，再將賓韋特移向右路，初步效果不錯。（富安健洋相信才是右路守將正選，只是傷患漸多下，賓韋特右移是個好嘗試。）

阿迪達獲得時間重建球隊，阿仙奴班底漸成型。（Getty Images）

阿仙奴華麗再現，能走多遠？

作客2：0擊敗水晶宮，主場4：2勝李斯特城，作客3：0輕取般尼茅夫，阿仙奴頭3仗佳績一方面是賽程造就，畢竟對手實在不算強。然而與之前數季明顯不同的是，阿仙奴展現出來的穩定性和信心，那是取得英超前四名和任何一支強隊必要條件。阿迪達在頭3仗正選派出相同11人，阿仙奴對上一次開季連續3仗正選陣容不變，已經要數到2003年，這絕對是個好現象。

英國傳媒的評論，大多認為今季阿仙奴「不足以爭標，但穩入前四」。阿仙奴的真正實力，的確要與前列對手對戰過後，才可以更重面了解，現時實不宜過早吹奏。初步看來，曼城、利物浦實力在英超仍稍有優勢，熱刺在干地領軍下愈戰愈勇，車路士受新班主不明朗因素困擾，惟問題不如想像中大。

不得不提的是，今年是世界盃年，而且是在11月至12月的季中進行，對各大球會影響不能小看。考慮到整季作戰，Big 6球隊中，曼聯可暫且不理，利物浦似乎又是受傷兵打擊嚴重的一季，熱刺和車路士的韌力有待觀察，唯獨曼城一隊超班，筆者大膽估計，阿仙奴若可持續發揮現有水平，或許不用等下季，今季已有力與曼城一戰。