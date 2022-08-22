英超︱曼城3：3追和紐卡素　雙方瘋狂射門球場變練靶場

英超周日尾場紐卡素迎戰曼城，根度簡5分鐘先開紀錄，全世界以為又是曼城大屠殺序幕。不料劇情峰迴路轉，雙方開放進攻，射門梅花間竹，紐卡素憑辛特麥斯明連環助攻，半場竟能以2：1反超前。

這場入球騷下半場才是戲肉，捷比亞的罰球助紐卡素一度領先3：1，曼城卻在4分鐘內連入兩球扳平。最後雙方踢成3：3完場，各得1分，紐卡素正式宣告晉身強隊之列，曼城劣勢下的鬥志同樣驚人。



根度簡為曼城先開紀錄。（Getty Images）

客軍曼城入局較快，貝拿度施華一記「手術刀」妙傳劏穿紐卡素防線，門前接應的根度簡控定起腳入網。當時開賽僅5分鐘，似乎又是一場大屠殺的序幕。

晉身富豪球隊的紐卡素並未氣餒，努力以高速反擊傷害對手，攻勢和射門毫不比曼城遜色。兩軍攻勢拳拳到肉，相當精彩，上半場曼城9次射門，5次中框，取得1入球，主隊紐卡素8次起腳，同樣5次命中目標，更有兩個入球，關鍵是全場最搶鏡的辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）。

阿米朗飛身將皮球撞入網，攻入紐卡素扳平一球。（Getty Images）

早在紐卡素扳平前，麥斯明已連番在左路和中路為隊友鋪橋搭路，可惜機會被一再浪費。到28分鐘他在左路突破，一記妙到毫巔的傳中球，阿米朗飛身趕到大脾撞入，經VAR檢視沒有越位或手球，判入球有效。

麥斯明上半場照耀聖占士公園

紐卡素追成1：1後，雙方繼續瘋狂對攻，39分鐘麥斯明在中路送哥林威爾遜一程，後者不負所托入楔起腳射成2：1助球隊反超前。上半場完，曼城爆冷被紐卡素反超前2：1。

下半場聖占士公園繼續暫時變身「練靶場」，51分鐘艾寧夏蘭特推順後在禁區起腳抽射，過到門將尼克樸比，卻過不到門柱彈出。兩分鐘後，麥斯明引球出擊期間被史東斯踢跌，紐卡素在危險地帶獲得罰球，死球專家捷比亞操刀破網，紐卡素領先至3：1。

曼城逆轉比賽的關鍵4分鐘

這場入球騷沒有停下來的打算，曼城一次角球攻勢後，夏蘭特禁區左腳射入，60分鐘追近至2：3。僅1分鐘後他再有機會，隊友直線傳送夏蘭特爆贏兩名紐卡素後衛後起腳，被門將樸比早一步出迎擋出。

64分鐘輪到迪布尼施展招牌「手術刀」直線劏穿紐卡素防線，貝拿度施華入楔接應，終為曼城射成3：3追平。紐卡素的兩球領先優勢，曼城只用上4分鐘便令它消失無形。比賽總是此消彼長，曼城下半場中段開始發力猛轟，紐卡素相對陷入弱勢，全賴英格蘭國家隊門將尼克樸比踢出水準才不至多失，就算有3個失球他也無甚責任。

英超聯賽榜第3周，前列球隊很有新鮮感。

最終雙方踢成3：3完場，各得1分。3輪賽事過後，只剩下阿仙奴一隊全勝之師。曼城以7分排第二，同分的還有列斯聯、熱刺和白禮頓，前列排位相當有新鮮感。

紐卡素在3場比賽1勝2和保持不敗，以5分暫列第6位，他們今仗在曼城身上展現的驚人攻力和落後時的強韌鬥志，等同宣告球隊今季已晉身強隊之列。