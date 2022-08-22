英超｜曼城4分鐘連下兩城追平　迪布尼神級助攻破紐卡素密集

英超兩大豪門對壘，主場的紐卡素令曼城吃盡苦頭，結果兩軍合演入球騷，打成3：3平手。

迪布尼下半場交出神級助攻，助貝拿度施華攻入追平一球，其後被紐卡素隊長捷比亞飛鏟，球證翻查VAR後由紅變黃，捷比亞直言沒有傷害任何人的意欲。



曼城開賽5分鐘由根度簡先開紀錄，紐卡素其後憑阿米朗﹑哥林威爾遜及捷比亞的入球，反超前3：1。「藍月亮」展示強勁韌性，夏蘭特及貝拿度施華下半場4分鐘連下兩城追平，結果雙方打成3：3平手，各得1分。

曼城3：3追和紐卡素 雙方瘋狂射門球場變練靶場

迪布尼傳送魔法破密集

施華追平一球，奇雲迪布尼居功至偉，這名比利時球星再度施展其傳送魔法，在密密麻麻的紐卡素防線中，找到一條私家路。迪布尼交出直線，正好穿過韋洛克的「大細龍門」，先後越過4名「喜鵲」球員，貝拿度施華接應「手術刀」助攻，再單刀起腳建功。

迪布尼的助攻立即在網上瘋傳，網民們隨即「吹奏」他的神乎其技，不敢相信自己眼睛外，更笑言這球應該是計算為3個助攻。

迪布尼被鏟跌 捷比亞由紅變黃

迪布尼交出助攻後，隨後一次反擊機會，引球至中場線附近，紐卡素隊長捷比亞不敢怠慢，落腳飛鏟攔截，迪布尼被「鏟到飛起」，球證基列認為捷比亞是嚴重犯規，直接出示紅牌。

基列其後再翻看VAR，從慢鏡中看到捷比亞與迪布尼沒有太大接觸，卻舉腳至膝部附近，球證決定推翻自己的紅牌，改以黃牌警告。捷比亞賽後接受訪問直言，落腳並非為了傷害任何人，「我願意為了球隊勝利而犧牲所有，但我不會刻意傷害對手，我立即向他（迪布尼）道歉。」

捷比亞舉腳至迪布尼的膝部，幸好其後靠VAR打甩紅牌。（Getty Images）

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