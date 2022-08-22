英超︱韋斯咸3戰全敗跌落榜尾　白禮頓、列斯聯爆冷殺上前5位

英超黑馬韋斯咸上季獲第7名，晉身歐協聯附加賽，今季豪擲過億英鎊增兵，開季戰績卻不似預期。繼開鑼戰負曼城，上周負升班馬森林，今周返回主場0：2再負白禮頓，3戰全敗，取代曼聯的位置跌至榜尾。



韋斯咸開季不似預期，英超聯賽3連敗，跌至榜尾。（Getty Images）

主隊韋斯咸排出慣常強陣出擊，跟上場0：1作客負森林唯一變動，就是以1000萬英鎊轉會費從巴黎聖日耳門加盟的中堅基靴（Thilo Kehrer），夥拍蘇馬出戰，取代賓莊遜。25歲的基靴是史浩克04青訓產品，生涯只踢過德甲和法甲，從未踏足英超。領隊莫耶斯這個冒險決定，很快便要付出代價。

人生路不熟的基靴，上半場19分鐘禁區內侵犯韋碧克，被球證判罰十二碼。麥阿里士打（ Alexis Mac Allister）主射中鵠，為白禮頓先開紀錄。韋斯咸上半場連一次中框射門也欠奉，直到下半場才急起直追，鎚仔幫反撲不成，66分鐘更被杜沙特攻破大門，終以0：2敗陣。

韋斯咸踢畢3場聯賽，不止3戰全敗，而且至今一球未入，取代曼聯跌落榜尾。完場後被主場球迷喝倒采。

相反樸達領軍的白禮頓，2勝1和得7分，與曼城、列斯聯和熱刺3隊同分，令目前英超聯賽榜前列排位相當有新鮮感。3輪賽事過後，只剩下阿仙奴一隊全勝之師。周日車路士爆冷0：3大敗在列斯聯腳下，以4分跌至第12位，周一深夜作客曼聯的利物浦，2戰得2分排第15。

英超聯賽榜第3周，前列球隊很有新鮮感。

部分慣常前列球隊出閘脫腳，亦令聯賽榜下游變得有趣。問題不輕的球隊不止韋斯咸和曼聯，李斯特城、狼隊和愛華頓同樣在3輪過後只得1分，情況亦好不了多少，必須盡快找方法重整旗鼓，以免陷入護級旋渦。

開季前有誰能夠估到，3輪過後包尾5隊，竟然是愛華頓、狼隊、李斯特城、曼聯和韋斯咸？