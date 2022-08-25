F1｜列卡度季尾離開麥拿侖前途未卜　「去年Monza勝利常在我心」

世界一級方程式賽車（Formula One、F1）暑假本周完結，周末將會迎來比利時站比賽，但在比賽展開前一天，仍然有震撼彈爆發，因艾朗素「跳糟」而引發的音樂椅遊戲繼續進行。麥拿侖車隊（McLaren）確認，旗下澳洲車手「四萬哥」列卡度（Daniel Ricciardo）合作關係，將於今年底賽事季結束後完結。



早在數周前，已有消息指Alpine旗下新星皮亞斯特利（Oscar Pastri）已跟麥拿侖簽下合約，明年便會取代列卡度的席位，當時已有指列卡度正與麥拿侖相討解約條件。有分析指，今次雙方正式解約背後條件，可能是麥拿侖承諾向列卡度支付一筆可觀的解約金。

麥拿侖去年包辦冠﹑亞軍，是不少車迷引頸以待的一幕。（Getty Images）

隨着麥拿侖公布季後將與列卡度「和平分手」，意味雙方合作關係只餘下9場比賽。列卡度隨即亦在個人社交平台亦發表了短片作回應：「歷經了與麥拿侖兩年的合作，過去幾個月與兩名車隊負責人Zak Brown和Andreas Seidl的討論，我們同意用成熟的方式，在今年賽季結束終止合約。」

列卡度（左）和諾里斯私底下相處融洽。（Getty Images）

「我將在適當的時候宣布未來計劃，但無論未來如何，我都不後悔為麥拿侖付出的努力，尤其是去年Monza的勝利，也跟車隊內每個一起打拼的仝人相處愉快，剩下的賽事讓我們攜手留下好成績，現在我對這項運動依然充滿企圖和熱愛，請各支持者繼續期待我的下一步。」

去年意大利站與諾里斯一起「包Q」，是列卡度與麥拿侖這段關係最甜蜜時刻。（Getty Images）

列卡度在2021年加盟麥拿侖車隊，簽下3年合約，與英國車手諾里斯（Lando Norris）拍檔。加盟後最令人難忘一幕必定要數去年意大利蒙扎站（Monza）他和諾里斯二人包辦冠亞軍，為麥拿侖取得自2012年以來首勝。

不過，列卡度過去兩年來在麥拿侖爭扎求生已成為其日常，一方面他一直未能適應麥拿侖戰車，與此同時更年輕的諾里斯亦以表現和速度把列卡度光芒完全掩蓋。